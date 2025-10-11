Svetli način
Težave za Real Madrid: Mbappe in Mastantuono poškodovana

Madrid, 11. 10. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 42 minutami

Dva izmed napadalcev Real Madrida sta predčasno sklenila reprezentančni premor. Kylian Mbappe je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na tekmi med Francijo in Azerbajdžanom prispeval zadetek in asistenco, nato pa zaradi bolečin zahteval menjavo, Franco Mastantuono pa se je poškodoval že pred tekmo Argentine.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: AP

Real Madrid je imel v preteklih tednih zaradi poškodb težave predvsem v obrambni vrsti, kjer so že nekaj časa odsotni Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold in Ferland Mendy. Omenjenim se je na spisku odsotnih konec septembra pridružil Dani Carvajal, pred nekaj dnevi pa še Dean Huijsen.

Po novem imajo galaktiki iz vidika poškodb precej težav tudi v napadu. Prvi zvezdnik ekipe Kylian Mbappe je na reprezentančni premor odpotoval z lažjo poškodbo gležnja, a kljub temu želel zaigrati za izbrano vrsto. "Počutim se dobro, tako da ni razloga za skrb. Reprezentanci želim pomagati pri tem, da se uvrsti na svetovno prvenstvo," je v četrtek povedal francoski zvezdnik.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: AP

Reprezentanci je pomagal, pojavil pa se je tudi razlog za skrb. Mbappe je proti Azerbajdžanu začel od prve minute in v izdihljajih prvega dela zabil za spremembo začetnega izida. V drugem polčasu je asistiral za drugi zadetek galskih petelinov, nato pa očitno obnovil poškodbo in v 83. minuti zahteval menjavo. "Gre za isti gleženj, ki ga je imel poškodovanega. Ko počiva, čuti manj bolečine. Situacija zanj vsekakor ni idealna," je po tekmi povedal francoski selektor Didier Deschamps.

Mbappe bo izpustil naslednjo tekmo francoske reprezentance, ki bo v ponedeljek gostovala na Islandiji. Napadalec se bo vrnil v Madrid, kjer se mu bo na okrevanju pridružil tudi mladi Franco Mastantuono. Ta je bil eden izmed 12 nogometašev kraljevega kluba, ki so se tekom reprezentančnega premora pridružili svojim izbranim vrstam. 18-letnik za Argentino ni zaigral, saj je že na treningih začutil bolečino v levi stegenski mišici in po posvetu z reprezentančnim zdravniškim kadrom prišel do zaključka, da je zanj najbolje, da se vrne v špansko prestolnico.

Franco Mastantuono in Kylian Mbappe
Franco Mastantuono in Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Po reprezentančnem premoru bodo galaktiki ponovno na delu prihodnji vikend, ko bodo v devetem krogu španskega prvenstva odpotovali v Getafe. Tri dni pozneje se vrača najelitnejše klubsko tekmovanje, Real Madrid pa bo na Bernabeuu gostil italijanski Juventus.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boštjan99
11. 10. 2025 11.11
MBappe poškodovan? Veselica za Kollerika, po moje je od veselja pozabil narediti zajtrk svoji deci.
ODGOVORI
0 0
gullit
11. 10. 2025 10.48
-1
Nič čudnega, saj eni nogometaši niso imeli nič premora, po koncu prvenstva na svetovno klubsko, potem nova sezona, reprezentanca, pokali,...tega bo še več.
ODGOVORI
0 1
