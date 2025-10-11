Težave za Real Madrid: Mbappe in Mastantuono poškodovana

Dva izmed napadalcev Real Madrida sta predčasno sklenila reprezentančni premor. Kylian Mbappe je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na tekmi med Francijo in Azerbajdžanom prispeval zadetek in asistenco, nato pa zaradi bolečin zahteval menjavo, Franco Mastantuono pa se je poškodoval že pred tekmo Argentine.

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

Real Madrid je imel v preteklih tednih zaradi poškodb težave predvsem v obrambni vrsti, kjer so že nekaj časa odsotni Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold in Ferland Mendy. Omenjenim se je na spisku odsotnih konec septembra pridružil Dani Carvajal, pred nekaj dnevi pa še Dean Huijsen. Po novem imajo galaktiki iz vidika poškodb precej težav tudi v napadu. Prvi zvezdnik ekipe Kylian Mbappe je na reprezentančni premor odpotoval z lažjo poškodbo gležnja, a kljub temu želel zaigrati za izbrano vrsto. "Počutim se dobro, tako da ni razloga za skrb. Reprezentanci želim pomagati pri tem, da se uvrsti na svetovno prvenstvo," je v četrtek povedal francoski zvezdnik.

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

Reprezentanci je pomagal, pojavil pa se je tudi razlog za skrb. Mbappe je proti Azerbajdžanu začel od prve minute in v izdihljajih prvega dela zabil za spremembo začetnega izida. V drugem polčasu je asistiral za drugi zadetek galskih petelinov, nato pa očitno obnovil poškodbo in v 83. minuti zahteval menjavo. "Gre za isti gleženj, ki ga je imel poškodovanega. Ko počiva, čuti manj bolečine. Situacija zanj vsekakor ni idealna," je po tekmi povedal francoski selektor Didier Deschamps. Mbappe bo izpustil naslednjo tekmo francoske reprezentance, ki bo v ponedeljek gostovala na Islandiji. Napadalec se bo vrnil v Madrid, kjer se mu bo na okrevanju pridružil tudi mladi Franco Mastantuono. Ta je bil eden izmed 12 nogometašev kraljevega kluba, ki so se tekom reprezentančnega premora pridružili svojim izbranim vrstam. 18-letnik za Argentino ni zaigral, saj je že na treningih začutil bolečino v levi stegenski mišici in po posvetu z reprezentančnim zdravniškim kadrom prišel do zaključka, da je zanj najbolje, da se vrne v špansko prestolnico.

Franco Mastantuono in Kylian Mbappe FOTO: Profimedia icon-expand