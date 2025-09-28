Svetli način
Nogomet

Težave za Real na desni strani obrambe: po Trentu poškodovan tudi Carvajal

Madrid, 28. 09. 2025 12.16 | Posodobljeno pred 44 minutami

Avtor
S.V. , STA
Komentarji
3

Španski nogometaš Dani Carvajal bo moral zaradi poškodbe mečne mišice prisilno počivati, je na spletni strani sporočil njegov klub Real Madrid. Po pisanju španskih medijev, med njimi tudi Asa, bo izkušeni desni bočni branilec počival vsaj mesec dni.

Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold FOTO: Profimedia

Real ima že tako ogromno težav na desni strani obrambe, potem ko je zaradi poškodbe za dlje časa odpadel Trent Alexander-Arnold. Dodatne težave predstavljata še poškodbi centralnih branilcev Ederja Militaa ter Antonia Rüdigerja.

Dani Carvajal
Dani Carvajal FOTO: Profimedia

Dani Carvajal je moral ob sobotnem debaklu na derbiju proti madridskemu Atleticu (2:5) zelenico zaradi poškodbe zapustiti po slabi uri igre. 

Preberi še Izjemen madridski derbi postregel kar s sedmimi zadetki in zmago Atletov

Že pred tem se je na prvi tekmi Lige prvakov proti Marseillu pred slabima dvema tednoma poškodoval Alexander-Arnold, ki bo na stranskem tiru še slab mesec dni. Tako je Real za nekaj časa ostal brez obeh svojih desnih bočnih nogometašev.

Kljub porazu je Real vsaj še za nekaj časa obdržal prvo mesto na lestvici z 18 točkami po sedmih tekmah. Drevi ga lahko prehiti Barcelona, ki bo gostila Real Sociedad in ima dve točki manj.

Naslednjo tekmo bo Real odigral v Almatyju v Kazahstanu proti Kairatu v Ligi prvakov (torek), nato pa jih v oktobru čakajo še dvoboji proti Villarrealu, Getafeju, Juventusu in Barceloni.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Malo_sutra
28. 09. 2025 13.01
+1
Realno tale Karvahal ni bil nikoli nič posebnega.
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
28. 09. 2025 12.58
-1
Kok je nesramen na terenu, tok je poškodovan. Pravica skazica.
ODGOVORI
0 1
Nejc Lola
28. 09. 2025 12.58
+1
Žalostno, da smo spet na točki, ko je obramba razpokana, ampak mi ne bomo jokali kot fani malega kluba zaradi Raphinhe ali poškodovanega vratarja. Fantje bodo našli rešitev.
ODGOVORI
1 0
