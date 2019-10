Težave za Real se nadaljujejo: poškodovana še Nacho in Marcelo

Real Madrid bo na sobotni tekmi na domačem stadionu Santiago Bernabeu z Granado skušal zadržati prvo mesto na lestvici španske La Lige in vsaj malce zaceliti rane po nepričakovanem remiju z Clubom Bruggom med tednom v Ligi prvakov. Poleg že omenjenega dvojca Courtois in Nacho, zadnjega treninga ni opravil niti Marcelo. Namesto vratarja Thibauta Courtoisa, ki je vrata Reala zapustil kar med polčasom tekme z Bruggom, bo branil Alphonse Areola, a bolj kot položaj v vratih trenerja galaktikov Zinedina Zidana, ki je na začetku sezone pod hudim udarom kritik, lahko skrbi obramba, saj bo – vsaj tako kaže – moral sestaviti obrambno linijo brez klasičnih levih bočnih branilcev. Poškodovani so namreč Ferland Mendy, Nacho in Marcelo.

Tekma z Granado bo derbi letošnje sezone, potem ko je Real po sedmih odigranih krogih španske La lige na vrhu pred Granado le s točko prednosti (15/14).

LESTVICA