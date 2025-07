Mariborčani objokujejo zamujeno: 'Težko bi imeli več priložnosti'

Vijoličasti so na drugi tekmi sezone zabeležili še drugi poraz. Potem ko so državno prvenstvo odprli z domačim porazom proti Celju, so bili neuspešni tudi na evropski uverturi v kvalifikacijah za konferenčno ligo. "Tekmo smo začeli s pravo miselnostjo, vedeli smo, da so tekmeci najmočnejši z globinskimi podajami in predložki, toda z ustrezno zbranostjo smo jih pri tem onemogočali. Že v 1. polčasu smo imeli številne priložnosti, ki bi jih lahko boljše izkoristili, če bi bili uspešnejši pri zadnjih podajah. Pri enem predložku, ko nismo bili dovolj zbrani, smo prejeli zadetek. Potem pa znova nizali akcije in res ne vem, če si katera ekipa na tej ravni lahko v gosteh ustvari toliko priložnosti. Ne samo, da bi igrali neodločeno, ampak bi po prikazanem lahko tudi zmagali. Toda štejejo malenkosti, ki potem privedejo do končnega rezultata. O napredovanju odločata dve tekmi, zdaj je vse odprto in storili bomo vse, da doma premagamo tekmece ter se uvrstimo v 3. krog," je bil za uradno spletno stran kluba izčrpen mariborski trener Tugberk Tanrvermis.