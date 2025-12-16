Trener Uniteda brani Šeška in druščino: 'Kriv ni napad, ampak obramba'

Strateg Uniteda Ruben Amorim ni skrival razočaranja po veličastnem remiju na Old Traffordu, prepričan, da je njegovo moštvo tisto, ki lahko še kako obžaluje izgubo dveh točk.

"Težko je prebaviti remi, ko veš, da si bil večji del tekme boljši tekmec. Da se razumemo, vsa čast Bournemouthu za prikazano igro in odprt boj na zmago, a menim, da smo točki izgubili že v prvem polčasu, ko smo si pripravili številne zrele priložnosti, ki pa jih nismo znali spremeniti v zadetke," se je po tekmi polni vzponov in padcev zbranim novinarjem pridušal Amorim, ki je med drugim dočakal tudi vrnitev Benjamina Šeška po težavah s kolenom.