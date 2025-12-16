Trener Uniteda brani Šeška in druščino: 'Kriv ni napad, ampak obramba'

Strateg Uniteda Ruben Amorim ni skrival razočaranja po veličastnem remiju na Old Traffordu, prepričan, da je njegovo moštvo tisto, ki lahko še kako obžaluje izgubo dveh točk.
"Težko je prebaviti remi, ko veš, da si bil večji del tekme boljši tekmec. Da se razumemo, vsa čast Bournemouthu za prikazano igro in odprt boj na zmago, a menim, da smo točki izgubili že v prvem polčasu, ko smo si pripravili številne zrele priložnosti, ki pa jih nismo znali spremeniti v zadetke," se je po tekmi polni vzponov in padcev zbranim novinarjem pridušal Amorim, ki je med drugim dočakal tudi vrnitev Benjamina Šeška po težavah s kolenom.
"Čakamo še na vrnitve ostalih manjkajočih igralcev, ki bodo zagotovo dvignili raven naše igre v nadaljevanju sezone. Prihaja obdobje zgoščenega urnika tekem v domačem prvenstvu, ko bomo morali biti izjemno previdni ter iskati poti do uspešnih iger in posledično rezultatov. V večini primerov nam na koncu vselej nekaj zmanjka za kaj več. Usmerili se bomo v izboljšave tistih prvin igre, zaradi katerih ostanemo prikrajšani za boljši rezultat. Kriv ni napad, ampak obramba," je strateg Uniteda stopil v bran napadalnemu delu moštvu in v isti sapi že usmeril misli k novim prvenstvenim obveznostim.
Rdeči vragi so se po klavrnem začetku sezone začeli dvigovati v svoji igri in posledično tudi na prvenstvni razpredelnici, na kateri po odigranih 16 krogih trenutno zasedajo šesto mesto (26 točk). "Za zdaj se še ne obremenjujemo s položajem na lestvici. Pomembnejše je ustvarjanje igre, ki bo dologoročno prinesla stabilnejše rezultate. Ne pomaga nam, če zmagamo v gosteh in nato na naslednji domači tekmi ostanemo praznih rok. To se takšnemu klubu, kot je Manchester United, ne bi smelo dogajati. Verjamem, da smo lahko še veliko veliko boljši, kot trenutno kažemo na igrišču," je še pristavil Amorim.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.