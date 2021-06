Težko pričakovan dvoboj: Nemci proti favoriziranim Francozom

Francija je v polfinalu Eura leta 2016 Nemčijo premagala z izidom 2:0, državi pa sta si stali nasproti tudi v lanskem finalu Lige prvakov, ko je v Lizboni nemški Bayern premagal Parižane (PSG) z rezultatom 1:0. V torkovem obračunu so izraziti favoriti Francozi, ki jim nogometna javnost pripisuje tudi največ možnosti za osvojitev turnirja. Francija ima izvrstno moštvo, zagon ter samozavest. V sebi skriva moč, ki so jo pokazali na svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018, ko so postali svetovni prvaki. Takrat so v finalu ugnali srčne Hrvate (4:2) in se tako po letu 1998 spet zavihteli na svetovni nogometni vrh. Njihova napadalna trojica Karim Benzema , Kylian Mbappe ter Antoine Griezmann je zagotovo ena boljših na tem tekmovanju. Mbappe je za PSG v minuli sezoni dosegel 42 zadetkov, Benzema 30 za Real Madrid ter Griezmann 20 za Barcelono. N’Golo Kante je trenutno najboljši vezist na svetu, skupaj s Paulom Pogbajem bosta zagotovo velik adut Francozov.

Vendar pa vemo, da so tudi Nemci znani po neusmiljenosti, učinkovitosti ter sposobnosti, da vedno najdejo način za zmago, ko je to najbolj pomembno. Velja opozoriti tudi na to, da se je Nemčija v zadnjih treh evropskih prvenstvih uvrstila v polfinale. Igralci, kot so Müller, Neuer, Havertz, Werner, Lloris, Gündogan, Kroos, Sané, Gnabry, Kimmich in še bi lahko naštevali, so gotovo na vrhunski ravni in se vsekakor lahko kosajo s Francozi. Pričakujemo lahko fantastično nogometno tekmo, ki bo polna igralcev najvišjega razreda. Kdo je favorit, je jasno, vendar vemo, da to ne pomeni nujno, kdo bo dvoboju na koncu zmagal.