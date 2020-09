The Times: Mbappe želi po koncu sezone zapustiti PSG

Prihodnost Kyliana Mbappejaje vroča zgodba že vsako poletje, ki ga francoski reprezentant preživlja kot član Paris Saint-Germaina. Po porazu v finalu Lige prvakov z Bayernom (0:1) ni bilo nič drugače, a zdi se, da z novim koronavirusom okuženi Mbappe, ki je zaradi samoosamitve izpustil uvodno ligaško preizkušnje nove sezone, tudi do konca leta ostaja član francoskih prvakov. Pogodba ga na domačo francosko metropolo veže do konca sezone 2021/22, pogajanj za podaljšanje sodelovanja pa do tega trenutka ni želel začeti.

In tako bo očitno tudi ostalo, saj vplivni britanski dnevnik The Times poroča, da je Mbappe vodilnim v klubu že sporočil, da želi klub z naslednjim poletjem zapustiti. Ponudb enemu najbolj zaželenih napadalcev na tržišču gotovo ne bo manjkalo, v minulih letih pa so ga povezovali predvsem z madridskim Realom.

MARCA: Med snubci tudi Manchester City in Manchester United, v primeru slovesa Messija pa tudi Barcelona

"Vsi vedo, da je Mbappe hrepenenje Real Madrida in da je ljubezen med napadalcem in madridskim klubom javna, kljub temu pa se pričakuje, da bodo ponudbe poslale tudi druge ekipe, natančneje ekipi iz Manchestra (Manchester United in Manchester City, op. a.), ne gre pa pozabiti niti na Barcelono, še bolj, če bo Leo Messi na koncu zapustil klub po izteku svoje pogodbe prihodnje poletje," je poročanje otoških kolegov na svoji spletni strani komentiral madridski športni dnevnik MARCA.

Mbappe, ki bo zaradi okužbe izpustil tudi prihajajoči veliki derbi z Marseillom, je že konec julija napovedal, da bo ostal v Parizu in da bo po prestopu iz Monaca tam odigral tudi četrto sezono.