Thiago Alcantara kopačke obesil na klin

Thiago Alcantara oziroma pogosto samo Thiago je v članskem nogometu debitiral maja leta 2009 v dresu Barcelone, s katero je štirikrat osvojil LaLigo, enkrat španski kraljevi pokal, dvakrat španski superpokal, Ligo prvakov, Uefin superpokal in Fifino klubsko svetovno prvenstvo. Nato se je julija 2013 preselil v München, kjer je pri tamkajšnjemu velikanu Bayernu igral naslednjih sedem let in se uveljavil kot eden najboljših vezistov na svetu. Do poletja 2020 je z bavarskim velikanom kar sedemkrat osvojil Bundesligo, štirikrat nemški pokal, dvakrat nemški superpokal, Ligo prvakov in klubsko svetovno prvenstvo. Septembra 2020 pa se je pridružil Liverpoolu, kjer se ni naigral. V minuli sezoni je zaradi poškodb uspel odigrati le pet minut tekmovalnega nogometa. Vseeno je dres Redsov v štirih sezonah oblekel 98-krat in ob tem v zrak dvignil angleški FA pokal.

Thiago, čigar oče Mazinho in brat Rafinha sta bila brazilska reprezentanta, je nastopal za špansko nogometno reprezentanco, za katero je debitiral avgusta 2011. A ker se je moral za mesto na zelenici boriti z nogometaši, kot so Xavi, Andres Iniesta, Cesc Fabregas in Sergio Busquets, je za La Rojo zbral le 46 nastopov in dosegel dva gola.

33-letnega vezista so španski mediji po poteku pogodbe z Liverpoolom povezovali z odhodom v Girono, ki bo v prihodnji sezoni igrala elitno Ligo prvakov. A se to ne bo zgodilo, saj je Thiago odločil kopačke obesiti na klin.

"Vedno bom pripravljen vrniti, kar mi je bilo dano in hvaležen sem za čas, v katerem sem užival. Hvala nogomet. In vsem, ki ste me spremljali in me na tej poti naredili boljšega igralca in človeka. Se vidimo kmalu," je odločitev na družabnih omrežjih pospremil Thiago.