Thiago iz Bayerna v Liverpool, Bale na podpis pogodbe s Tottenhamom

Španski vezni nogometaš Thiago Alcantara zapušča vrste münchenskega Bayerna in se seli v angleško ligo k Liverpoolu, je danes potrdil predsednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge. "Lahko potrdim, da sta Bayern in Liverpool dosegla dogovor," je dejal Rummenigge in dodal, da je bil Liverpool predvsem želja nogometaša.

icon-expand Alcantara (na fotografiji) med obračunom Lige prvakov v dresu Bayerna. FOTO: AP Prestop bo Angleže stal 20 milijonov funtov, Thiago Alcantarapa je v četrtek že manjkal na treningu Bayerna. Vezni nogometaš se je na Bavarsko preselil leta 2013 iz Barcelone in za Bavarce igral vse do letošnjega finala Lige prvakov, kjer je Bayern ugnal Paris Saint-Germain. Alcantara je druga okrepitev Liverpoola za novo sezono po grškem branilcu Kostasu Cimikasu. Po poročanju španske televizije La Sexta se od madridskega Reala poslavlja tudi valižanski zvezdnik Gareth Bale,ki naj bi se že poslovil od soigralcev. V London naj bi se z Otočanom na podpis pogodbe odpravil tudi španski bočni branilec "kraljevega kluba" Sergio Reguilon, toda uradne potrditve obeh prestopov še ni.