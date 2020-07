Thiago na poti na Otok: Chelsea, Liverpool ali Arsenal?

Chelsea bo očitno v prihodnjih mesecih še nadaljeval zapravljanje, ki ga je začel z nakupoma Hakima Ziyecha in Tima Wernerja. Londonski modri so se ogreli za vezista Bayerna Thiaga Alcantaro, za katerega se zanimajo tudi pri Arsenalu in Liverpoolu.

icon-expand Thiago Alcantara FOTO: AP Dobro obveščeni novinar The Athletica David Ornsteinporoča, da sta se londonska velikana Chelsea in Arsenal ogrela za usluge Thiaga Alcantare. Klub s Stamford Bridgea se v nemirnih finančnih časih, ki jih kroji koronakriza, z izdatnim vlaganjem želi vrniti med najboljše evropske klube. Na drugi strani bodo na Emiratesu po vsej verjetnosti že poleti prodali Mattea Guendouzija, s prejeto odškodnino pa bi lahko financirali prav prihod 29-letnega Španca. Thiagu se pogodba z Bayernom iz Münchna izteče konec naslednje sezone. In ker je do zdaj ni želel podaljšati, bo poletni prestopni rok po vsej verjetnosti zadnja velika možnost, da na Allianz Areni z njegovo prodajo še kaj iztržijo.Karl-Heinz Rummenigge je že pred časom dejal, da se Alcantari ne nameravajo odreči brezplačno. Poleg obeh londonskih klubov se za Španca zanimajo tudi pri Liverpoolu, še poroča The Athletic, ki pa dodaja, da so na Anfieldu pripravljeni počakati do zimskega prestopnega roka. Takrat bodo namreč z igralcem že lahko sklenili dogovor, po katerem bi Thiago po koncu sezone njihov član postal brez odškodnine. Ornstein je v The Athleticovem podkastu o dogajanju na nogometni tržnici še dodal, da je Thiagova soproga Julia Vigas že večkrat izrazila željo po življenju v Londonu. V preteklosti sta se zanj že zanimala tako Arsenal kot Chelsea, ki bosta tudi to poletje, kot vse kaže, njegova glavna snubca. icon-link Statistika Thiaga Alcantare v tej sezoni FOTO: Sofascore.com Arteta odpisal Guendouzija

Še pred nekaj tedni je kazalo, da bo Mikel Arteta vezno linijo Arsenala gradil prav okoli Mattea Guendouzija, kar pa se je na glavo obrnilo po porazu Arsenala v Brightonu. Španskega stratega je razburilo predvsem vedenje 21-letnega Francoza, po tekmi pa se Guendouzi vodstvu kluba ni želel opravičiti. Zadnjih 14 dni ga tako nismo več videli na ekipnih treningih, po poročanju The Athletica Francoz trenira sam in se pripravlja na poletni prestopni rok, ko bo iskal novo sredino. Trenutno je ocenjen na 40 milijonov evrov.