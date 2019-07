Thiago Silva: Kje je bil Messijev govor o korupciji, ko so odločitve šle v njegov prid?

Privrženci nogometa so lahko na tekmi za tretje mesto letošnje izvedbe južnoameriškega prvenstva videli skorajda zgodovinsko izključitev Lionela Messija, ki je bil po bližnjem srečanju s čilskim vezistom Garyjem Medelom v 37. minuti srečanja šele drugič v svoji karieri izključen. Argentinski zvezdnik po obračunu ni skoparil s kritikami na račun sodnika in južnoameriške nogometne zveze Conmebol.

Zdaj so se na njegove opazke odzvali tudi tisti, ki jih je v čustvenem intervjuju po tekmi omenil argentinski superzvezdnik. Steber brazilske obrambne vrste Thiago Silva je Messija spomnil, da je bilo v preteklosti kar nekaj sodniških odločitev, ki so šle v prid njemu ali Barcelone, pa takrat ni govoril o korupciji. "Težko je komentirati takšno situacijo. Razumem Messija. Razumem, kako se počuti v danem trenutku. Ko izgubiš, želiš krivdo naprtiti nekomu drugemu, nikoli ne želiš reči, da si kriv sam. A tudi po porazu moraš pokazati mero spoštovanja do nasprotnika in sodnikov," je nekaj puščic proti prvemu zvezdniku Barcelone izstrelil kapetan PSG.