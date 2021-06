Thiago Silva s Chelseajem podaljšal še za eno sezono

Thiago Silva je pred prihodom na Otok osem let nosil dres Paris Saint-Germaina. Pred tem so v angleškem premierligašu podaljšali sodelovanje tudi s trenerjem, Nemcem Thomasom Tuchlom, ki je londonski klub letos popeljal do naslova zmagovalcev evropske Lige prvakov. V finalu Lige prvakov je Chelsea letos ugnal Manchester City z 1:0. Silva ima 36 let, a so njegove predstave na igrišču še vedno dovolj zanesljive. V krstni sezoni pri Chelseaju je skupaj v vseh tekmovanjih zbral 34 nastopov.