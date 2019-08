Steber obrambe Parižanov o statusu Neymarja: Upam, da ostane z nami

Ravno uvodni poraz na sicer vselej neugodnem gostovanju pri Rennesu je razkril vse (trenutne) slabosti pariške zasedbe, ki brez brazilskega superzvezdnika Neymarja ni isto moštvo. Slednji je s svojimi mislimi povsem pri morebitni vrnitvi na Iberski polotok - številni mediji že nekaj časa namreč namigujejo o resnih pogovorih na relaciji PSG - Barcelona - zato ga poraz za zdaj še 'njegovega' moštva ni pretresel. Upa in želi si čimprejšnjega dogovora o prestopu, ki bi ga vrnil na staro raven, ko je navduševal najzvestejše privržence Blaugrane v obdobju 'atomskega' tria Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar. Na drugi strani pa obstaja nekdo, ki si srčno želi ostanka odličnega napadalca na francoskih zelenicah, in sicer steber obrambe brazilske izbrane vrste ter serijskega francoskega državnega prvaka Thiago Silva . "Neymar je nedvomno ključni člen našega moštva. Brez njega smo drugačni, precej bolj ranljivi tako v francoskem državnem prvenstvu kot tudi v Ligi prvakov. Upam in želim si, da naposled le ostane z nami," je po omenjenem porazu proti Rennesu za francoske medije dejal izkušeni osrednji branilec, ki se je v nadaljevanju pogovora navezal na številne negativne komentarje po slabem uvodu v novo klubsko sezono.

Soigralca in prijatelja iz brazilske nogometne izbrane vrste in PSG-ja Thiago Silva (levo) in Neymar jr. (desno)

Težko nadomestljiva vrzel

"Paris Saint Germain je z naskokom najboljši francoski nogometni kolektiv v zadnjih letih, zato so kritike po porazih razumljive in pričakovane. Toda menim, da so nekateri (mediji, op. p.) tokrat šli predaleč s svojimi negativnimi komentarji oziroma odzivi. Potrebujemo malce več pozitivnosti in potrpežljivosti, da stvari sedejo na svoje mesto. Sezona se je komajda dobro začela, zato sem prepričan, da bomo v nadaljevanju le-te uspešnejši. Upam da tudi z Neymarjem v začetni enajsterici,"je znova na precejšnjo vrzel v pariškem moštvu spomnil Silva, ki je ob koncu pristavil: "Moj notranji občutek mi veleva, da bo ostal z nami. Ampak nogomet je velik posel, zato do zadnjega dne prestopnega roka ne bo znano, kje bo Neymar nadaljeval svojo kariero. Kakorkoli se bo odločil, mu želim vse najboljše."