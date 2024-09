Thierry Henry ni več selektor mlade francoske reprezentance

Thierry Henry je lani poleti prevzel naloge trenerja francoskih nogometnih upov v starosti do 21 let, pred olimpijskimi igrami pa je prevzel tudi vodenje selekcije do 23 let. Pred letom dni je podpisal pogodbo z veljavnostjo do junija 2025, 47-letni Francoz pa se je iz osebnih razlogov odločil za predčasno prekinitev sodelovanja. "Rad bi se zahvalil zvezi in predsedniku Philippu Diallu, ki sta mi ponudila to neverjetno priložnost. Osvojitev srebrne medalje na olimpijskih igrah za mojo državo bo eden največjih ponosov v mojem življenju. Neverjetno sem hvaležen zvezi, igralcem, osebju in navijačem, ki so mi omogočili čarobno izkušnjo," je v izjavi za javnost dejal Henry.

Pri francoski zvezi še niso našli zamenjave za Henryja. Mlade reprezentante Francije septembra čakata kvalifikacijski tekmi za evropsko nogometno prvenstvo leta 2025 do 21 let proti Sloveniji ter Bosni in Hercegovini.