Thierry Henry novi trener ekipe Montreal Impact

Thierry Henry, nekdanji zvezdnik londonskega Arsenala in francoske reprezentance, je ob koncu igralske kariere igral v MLS, štiri sezone in pol je nosil dres ekipe New York Red Bulls. V 122 nastopih je dosegel 51 golov.

"Ponosen sem, da bom trener Montreala in da se bom vrnil v MLS. To je liga, ki jo dobro poznam in v kateri sem se počutil odlično. Isto velja za mesto Montreal. Mesto je nekaj posebnega, ima bogato multikulturno dediščino, vedno sem ga občudoval. In zdaj sem tu," je dejal nekdanji napadalec.

"Thierry je mlad in dinamičen trener. V naši ligi je uspešno igral, prepričani smo, da bo tudi uspešen trener. Do januarja, ko se bo liga začela, bo imel dovolj časa, da sestavi ekipo po svojem okusu," ima lepo mnenje o Francozu športni direktor kanadske ekipe Olivier Renard.