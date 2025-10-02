Thomas Müller blesti tudi v Kanadi: z novim golom do novega naslova in mejnika

Thomas Müller je v peti minuti poskrbel za zgodnje vodstvo. Nato je dolgoletni igralec Bayerna iz Münchna v deseti minuti zadel enajstmetrovko in povišal na 2:0 ter dosegel 300. gol v profesionalni karieri.

V časniku Sport Bild se je Müller pred kratkim opisal kot "najuspešnejši nemški zbiralec naslovov", a je svojo izjavo tudi pojasnil: "Vprašanje je vedno, kako tehtate te naslove. Nekdo pogosteje osvoji državno prvenstvo, medtem ko ima drugi več zmag v ligi prvakov," je pojasnil Müller.