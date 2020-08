Thomas Müller: Messi je eden najboljših na svetu, a mislim, da ga v Bayern ne bo

Nemški napadalec Thomas Müller sicer spoštuje Argentinca in ga označuje kot enega najboljših nogometašev na svetu. "Ne le v tem času, ampak v zadnjih 100 letih. Mogoče bo za svet nogometa njegova zamenjava kluba zanimiva," je na obisku pri enem od pokroviteljev dejal Thomas Müller. Messi sicer na Bayern nima najlepšega spomina, saj so prav Bavarci pribili zadnji žebelj v krsto očitno 'odpisane' Barcelonine generacije. Po visokem porazu z 2:8 v četrtfinalu Lige prvakov v Lizboni so pri katalonskem ponosu napovedali prenovo in pomladitev moštva. Spremembe so zahtevali tudi nogometaši, nazadnje pa naj bi Messi, nezadovoljen z delom predsednika kluba, Barci sporočil, da si želi oditi.

Müller se je spomnil tudi slovite tekme, ki je Barcelono osramotila kot že dolgo ne. S primerom je ponazoril, kje je bilo moč videti, da so si Bavarci napredovanja v Lizboni bolj želeli kot Katalonci."Samo en primer. Deset minut smo se ogrevali na stadionu, ko so nogometaši Barcelone šele prišli na ogrevanje. Delovali so zelo sproščeno. To seveda še nič ne pomeni, saj bi se dvoboj lahko zaključil tudi drugače, toda mislim, da se je videlo, da smo bili zelo lačni," je zaključil Müller, strelec dveh zadetkov v mrežo katalonske ekipe.