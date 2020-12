Müllerjevi žrebci bodo skrbeli za rod novih šampionov

Müller (na fotografiji) je po prihodu trenerja Hansa-Dieterja Flicka vzcvetel in z odličnimi partijami soigralcem pomagal do vseh možnih naslovov v sezoni 2019/20.

Zaenkrat Müllerjev center ponuja tri žrebce, med katerimi je tudi njegov najljubši, D'Avie, ki sta ga z ženo kupila konec avgusta. Gre za dvakratnega svetovnega prvaka, čigar semenska tekočina naj bi bila vredna do 2.000 evrov. Po ocenah zvezdnika Bayerna gre za praktično brezhibnega konja, pri katerem mu "zmanjka besed", s katerimi bi ga lahko opisal.

Ne gre pozabiti, da so konji, ki zmagujejo na različnih tekmovanjih, vedno zelo iskani, saj želijo kupci z njihovo pomočjo vzrediti nove prvake. Mediji so pred časom poročali o upokojenem 22-letnem žrebcu Galileu, čigar cena (200 milijonov evrov) presega praktično vse največje nogometne zvezdnike. Za vsak njegov "obisk" naj bi njegovi sloviti irski lastniki Coolmore Stud zahtevali okoli 700.000 evrov, potem ko so ga za najboljšega konja na svetu izbrali kar deset let zapored, zmagal pa je na številnih prestižnih dogodkih.