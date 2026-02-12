Thomas Tuchel podaljšal sodelovanje z Angleži

Podaljšanje pomeni, da bo Thomas Tuchel na tem položaju ostal do konca naslednjega evropskega prvenstva, ki ga bosta prav leta 2028 gostili Velika Britanija in Irska.
Tuchel je na čelu Anglije od oktobra 2024, ko je nasledil Garetha Southgata. V kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo je Anglija pod njegovim vodstvom ostala neporažena in zmagala na vseh osmih tekmah.
Na SP, ki ga bodo letos gostile ZDA, Kanada in Mehika, bo Anglija igrala v skupini s Hrvaško, Gano in Panamo.
"Vedno si želimo imeti jasno vodstveno strukturo pred velikimi tekmovanji. S Thomasom smo se dogovorili, da bomo podaljšali sodelovanje po koncu kvalifikacij za SP. Po tako uspešnem letu ni bilo veliko pogovorov. Thomas in njegova ekipa so želeli ostati, mi pa smo tudi želeli, da ostanejo," je razloge za podaljšanje na spletni strani pojasnil direktor FA Mark Bullingham.
