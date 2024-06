Thoru ni bila namenjena Amerika, ampak Jan

Srce Jana Oblaka ne pripada samo nogometu. Čeprav je največji zvezdnik slovenske reprezentance, (dobesedno) opevajo pa ga tudi navijači njegovega španskega kluba, se povsem razneži, ko spregovori o Thoru in Dii. Velikem dobermanu in mali jazbečarki, s katerima si deli dom. "Z njima se rad družim, takrat je mir, nič me ne sprašujeta. Njima je vseeno, ali si zmagal ali izgubil," slavni športnik priznava, da se takrat najbolj sprosti. "Mislim, da so živali najbolj prijetna živa bitja," pravi.

"Lepo, da ste prišli v Madrid. Normalno, da sem si vzel čas, saj je to posebna priložnost," je našo ekipo oddaje Vsi za naše! na stadionu Metropolitano sprejel Jan Oblak, ki mrežo španskega nogometnega velikana Atletica varuje že celo desetletje.

Kako oboževan je slovenski nogometni vratar med navijači madridskega kluba, smo se lahko prepričali večer pred tem, ko smo si ogledali tekmo njegovega moštva v enem izmed lokalnih barov, pa tudi naše snemanje na stadionu so ves čas prekinjali vneti oboževalci, ki so poleg vstopnice za ogled prostorov Metropolitana dobili še nepričakovano darilo.

Poleg pogovora o nogometu in veliki uvrstitvi naših reprezentantov na Euro 2024, ki mu boste lahko prisluhnili v nocojšnji oddaji, nas je zanimalo tudi, kaj počne Jan Oblak zunaj športa, s čim se ukvarja, ko pride domov? "Nič posebnega, konec koncev niti nismo veliko doma. Glede na to, da igramo vsake tri dni, niti ni prav veliko časa. Ko sem doma, si želim odpočiti. Gledam televizijo, počivam, sem na vrtu, sprehajam se s psi," je razložil med pogovorom z Janom Lukačem.

Jan Oblak z dobermanom Thorom FOTO: Instagram - Jan Oblak icon-expand

"Moje delo - da ne uporabim besede služba, saj to, s čimer se jaz ukvarjam, ni služba - je morda nekoliko drugačno od dela, ki ga ljudje poznajo. Običajno imajo oni določene ure, kdaj delajo, pri nas ni vikendov, ni praznikov. Ob devetih zjutraj greš v trening center, prideš domov okoli treh popoldne. Ni to ne vem kako naporno delo, ampak na koncu si šest ur tam, običajno je naslednji dan že tekma, velikokrat gremo v hotel, prespimo tam, na koncu ni veliko prostega časa. Takrat, ko je, ga poskušam preživeti s svojimi bližnjimi. S svojim dekletom (srbsko tenisačico Olgo Danilović; op. a.), kadar je doma, če ne drugega, pa imam ves čas družbo dveh kužkov. Z njima se rad družim, takrat je mir, nič me ne sprašujeta. Mislim, da se takrat najbolj sprostim," je priznal.

Dia in Thor FOTO: Instagram - Jan Oblak icon-expand

Jazbečarka prevzela nadzor v hiši Seveda nas je zanimalo, kdo sta kosmatinca, ki sta ga tako raznežila. To sta Thor in Dia, samček in samička. Thora ima že dobra štiri leta, Dio komaj nekaj mesecev, in čeprav je on doberman, ona pa jazbečarka, je Dia tista, ki je nemudoma prevzela nadzor v hiši: "Ona je glavna. Thor počne, kar Dia želi," se smeji Oblak, ki dodaja, da se sicer odlično razumeta.

Thor in Dia FOTO: Instagram - Jan Oblak icon-expand

Thor je njegov prvi pes. "Vedno so mi bili všeč psi, vendar sem potreboval kar precej časa, da sem se odločil za to, saj me je bilo najbolj strah, da ne bom mogel biti ves čas z njim, ker veliko potujem. Nazadnje pa sem našel osebo, ob kateri sem ugotovil, da je to možno izpeljati. Da ne bi trpel, ko mene ni, in zaenkrat to kar dobro uspeva," je pojasnil v pogovoru za 24ur.com. Pojasnjuje, da je Thor nanj zelo navezan, saj ga ima že od majhnega. "Na žalost ne morem biti ves čas doma, vendar sem našel osebo, vredno zaupanja," je hvaležen za Miguela, ki je tudi dreser. "Kadar me ni, on pazi na oba. Tudi Thor mu zaupa, vendar vseeno ni enako, kot kadar je z mano," prizna, da je bil veličastni kosmatinec sprva tudi precej ljubosumen na vse okoli njega.

Doberman Thor FOTO: Instagram - Jan Oblak icon-expand

Thoru ni bila namenjena Amerika, ampak Jan Opisal nam je tudi, kako se je Thor znašel pri njem. "Takrat je bila ravno epidemija covida-19, bil je namenjen v ZDA, vendar je zaradi omejitev in ukrepov ostal doma. Nekako mi je bil namenjen," se razneži. Srce mu je hitro ukradla tudi Dia. "Sprehajamo se, se igramo na vrtu. Vedno sta vesela, kadar me vidita, vedno je vse dobro, nikoli ni nič slabo. Njima je vseeno, ali si zmagal ali izgubil. Mislim, da so živali, pa ne samo psi, najbolj prijetna živa bitja," poudari.

Jazbečarka Dia FOTO: Instagram - Jan Oblak icon-expand