Sinova poteza 'šokirala' Thurama: Vprašal sem se, ali je to res on

Lilian Thuramni bil le odličen branilec, ki je branil barve Monaca, Parme, Juventusa in Barcelone. Velja tudi za enega izmed pionirjev boja proti rasizmu, zaradi česar je nenazadnje tudi zavrnil prestop k rimskemu Laziu, katerega osrednja navijaška skupina je na prelomu tisočletja slovela po svojih fašističnih prepričanjih. Tudi zaradi slovesa enega največjih junakov francoskega slavja na SP 1998 toliko bolj odmeva poteza njegovega 23-letnega sina Marcusa Thurama, ki je na tekmi 1. nemške Bundeslige v dresu Borussie Mönchengladbach s Hoffenheimom pljunil v avstrijskega branilca Stefana Poscha.

Kljub hitremu opravičilu je bila škoda že storjena in s kritikami na račun svojega varovanca ni skoparil niti trener Marco Rose, vodstvo tekmovanja pa je mladega napadalca kaznovalo s prepovedjo igranja na šestih tekmah. Za Radio Guadalupese je odzval tudi njegov slavni oče.

Tega ni želel storiti

"Med spremljanjem tekme sem bil v stanju šoka, vprašal sem se, ali je to res moj sin,"je povedal Lilian Thuram."Nato so mu povedali, kako je vse skupaj pojasnil–da je bil jezen in nehote izpljunil nekaj sline. Marcus želi, da ljudje vedo, da tega ni želel storiti, ve, da se takšne stvari na nogometni zelenici ne bi smele dogajati."

Lilian Thuram dodaja, da je takšen odziv na potezo njegovega sina v medijih "nekaj povsem običajnega", razkril pa je tudi, da je po izključitvi iz slačilnice najprej poklical mlajšega brata.