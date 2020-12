Thuramu zaradi pljuvanja grozi ostra kazen

Da je bila mera polna, je Borussia Mönchengladbach na domači zelenici izgubila s Hoffenheimom, ki mu je zmago v zaključku tekme prinesel Ryan Sessegnon(1:2). Borussia zdaj na zmago čaka že kar šest tekem v vseh tekmovanjih, čeprav se je po hat-tricku ob nedavnem obračunu s frankfurtskim Eintrachtom med strelce spet vpisal Lars Stindl, ki je z enajstih metrov v 34. minuti povedel domačo ekipo v vodstvo. Gostje so zasluženo izenačili v 75. minuti prek hrvaškega ostrostrelca Andreja Kramarića, nato pa je sledil "spopad" Marcusa Thuramain avstrijskega branilca Hoffenheima Stefana Poscha. Thuram je tekmecu pljunil v obraz, ta pa se je komično zgrudil na tla. Po ogledu VAR-posnetkov je glavni sodnik Frank Willenborg namesto rumenega Francozu pokazal rdeči karton.

'Ni bilo namerno'

"Tega preprosto ne smeš storiti," je o izključitvi Thurama po tekmi povedal trener Gladbacha Marco Rose."To presega vse meje. Lahko se le opraviči. Tudi mi se lahko le opravičimo. Škodoval je tudi svoji ekipi. A to zdaj ni glavna stvar. To ne spada na nobeno nogometno igrišče. Je dober fant in bo o tem razmislil, dobro so ga vzgojili, očitno pa se mu je stemnilo pred očmi,"je povedal Rose, ki je z varovanci nedavno proslavljal uvrstitev v izločilne boje Lige prvakov, kjer bo nasprotnik petkratnih nemških prvakov Manchester City.

Prek družbenih omrežij se je oglasil tudi Thuram: "Danes se je zgodilo nekaj, kar se ne sklada z mojim karakterjem, in kar se ne sme nikoli več ponoviti. Na napačen način sem se odzval na potezo nasprotnika, zgodilo se je ponesreči, ni bilo namerno. Opravičujem se vsem, Stefanu Poschu, mojim nasprotnikom, mojim soigralcem, moji družini in vsem tistim, ki so videli moj odziv. Seveda sprejmem vse posledice moje poteze.”

Thuram je še ostrejših kritik zaradi svoje poteze deležen zaradi trenutne situacije, ko poskušajo tako v nogometu kot v ostalih športih odgovorni čim bolj omejiti širjenje novega koronavirusa. Tudi zato naj bi mu vodstvo Bundeslige pripravljalo precej dolgo kazen.