Thuramu zaradi pljuvanja šest tekem kazni

Marcus Thuram in sodnik Willenborg

Zadnja tekma prepovedi nastopanja je sicer pogojna, Marcus Thuram bo pod drobnogledom eno leto, do 21. decembra 2021. Poleg kazni v obliki prepovedi igranja bo moral Thuram plačati še 40.000 evrov globe. Kazen velja tako za ligaške kot pokalne tekme, tako da Gladbach na 23-letnega Francoza ne bo mogel računati niti na tekmi nemškega pokala ta teden proti Elversbergu.

Potezo Thurama, ki je ob koncu dvoboja pljunil nogometaša Hoffenheima, Stefana Poscha, so ostro obsodili tudi v njegovem klubu, kjer so že pred današnjim izrekom kazni sporočili, da odločitvi zveze ne bodo ugovarjali. Med drugim so napovedali, da bo moral Thuram zaradi incidenta celoten mesečni zaslužek nakazati v dobrodelne namene.