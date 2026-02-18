Naslovnica
Nogomet

Nadarjeni Tian Nai Koren napoveduje: Club Brugge bo zmagal z 2:0

Ljubljana, 18. 02. 2026 08.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Božidar Bulat M.D.
Tian Nai Koren v dresu Club Bruggea

Tian Nai Koren, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Roberta Korena, pri 16 letih velja za enega od najbolj nadarjenih mladih slovenskih nogometašev. Pred aktualno sezono je iz Maribora prestopil v belgijski Club Brugge, kjer za zdaj zastopa razvojno ekipo kluba v drugi belgijski ligi. Obračuna med Club Bruggeem in Atletico Madridom v play-offu za uvrstitev v osmino finala se zelo veseli, čeprav ne bo igral. Prenos tekme si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali od 20.30 naprej.

UEFA LP: Brugge - Atletico Madrid
UEFA LP: Brugge - Atletico Madrid
FOTO: VOYO

Tian Nai Koren je v dresu kluba Club NXT, kot je uradni naziv razvojne ekipe Club Bruggea, svoj prvenec dosegel konec januarja. V mladinski Ligi prvakov je zaigral na vseh sedmih tekmah, na kar šestih je njegovo moštvo zmagalo.

Nocoj bo obračun med Atletico Madridom in Club Bruggeem spremljal s tribun stadiona Jan Breydel, česar se zelo veseli, samozavestno pa je napovedal zmago svojega kluba, kar bi marsikoga presenetilo. Izpostavil je predvsem navijače, ki bodo zagotovo poskrbeli za odlično vzdušje na domačem obračunu. Zagotovo pa bo zelo podrobno spremljal igro kapetana slovenske reprezentance v golu Atletica Jana Oblaka.

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
tian nai koren liga prvakov club brugge atletico madrid

Dončićevega soigralca pridržali zaradi posedovanja droge

V Bruggeu ostajajo skromni: 'Za Atletico smo majhna ekipa'

