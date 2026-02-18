Nadarjeni Tian Nai Koren napoveduje: Club Brugge bo zmagal z 2:0

Tian Nai Koren je v dresu kluba Club NXT, kot je uradni naziv razvojne ekipe Club Bruggea, svoj prvenec dosegel konec januarja. V mladinski Ligi prvakov je zaigral na vseh sedmih tekmah, na kar šestih je njegovo moštvo zmagalo.
Nocoj bo obračun med Atletico Madridom in Club Bruggeem spremljal s tribun stadiona Jan Breydel, česar se zelo veseli, samozavestno pa je napovedal zmago svojega kluba, kar bi marsikoga presenetilo. Izpostavil je predvsem navijače, ki bodo zagotovo poskrbeli za odlično vzdušje na domačem obračunu. Zagotovo pa bo zelo podrobno spremljal igro kapetana slovenske reprezentance v golu Atletica Jana Oblaka.
