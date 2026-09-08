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Nogomet

Koren eksplodiral v prvem krogu mladinske Lige prvakov

Brugge, 08. 09. 2026 16.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Tian Nai Koren

Tian Nai Koren je danes znova opozoril nase z izjemno predstavo. Mladi slovenski nogometaš je bil eden osrednjih igralcev svoje ekipe in srečanje zaznamoval na najboljši možen način s hat-trickom.

Koren je bil skozi celotno tekmo izjemno nevaren, trikrat pa je našel pot do nasprotnikove mreže. S svojo učinkovitostjo je pokazal, zakaj v Belgiji veliko pričakujejo od slovenskega nogometnega dragulja, ki je po preboju pri Mariboru svojo pot nadaljeval pri belgijskem velikanu Club Brugge.

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Prihod v Belgijo po izjemnih predstavah v Mariboru

Koren je nase močno opozoril že v mlajših selekcijah Maribora. Pri samo 14 letih je nastopal za selekcijo do 17 let in v eni sezoni dosegel več kot 30 zadetkov. Pred odhodom v Belgijo je v mlajših kategorijah Maribora osvojil tudi tri državne naslove.

Leta 2025 je sledil velik korak v njegovi karieri, saj se je preselil v Club Brugge. Tam se je priključil projektu Club NXT, ki mladim igralcem omogoča prehod v članski nogomet in nabiranje izkušenj na višji ravni. Po uspešni sezoni je sledil tudi vpoklic v člansko izbrano vrsto, kjer je tudi uspešno debitiral.

Klub z velikimi ambicijami

Club Brugge je v zadnjih letih veliko pozornosti namenil razvoju mladih nogometašev, Koren pa je eden izmed talentov, ki jih želijo postopoma pripeljati do članske ekipe. Njegova pot je bila zanimiva že v minuli sezoni, ko je nastopal tudi v UEFA Youth League in se z ekipo prebil vse do finala. Prav zato današnji hat-trick ni zgolj še ena statistična številka. Za 17-letnega Slovenca je to še ena pomembna potrditev, da se v novem okolju dobro razvija in vse bolj opozarja nase.

Tian Nai Koren
Tian Nai Koren
FOTO: CLUB NXT

Koren, ki je znan po tehnični kakovosti, občutku za prostor in strelski učinkovitosti, je danes svoje sposobnosti pokazal v polnem sijaju. Tri zadetke na eni tekmi je težko spregledati, še posebej pri nogometašu njegovih let. Če bo nadaljeval v podobnem ritmu, bo njegovo ime v prihodnosti zagotovo še precejkrat odmevalo – tako v Belgiji kot tudi v slovenskem nogometu.

Tian Nai Koren nogomet Club Brugge Slovenija hat-trick

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