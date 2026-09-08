Koren eksplodiral v prvem krogu mladinske Lige prvakov

Koren je bil skozi celotno tekmo izjemno nevaren, trikrat pa je našel pot do nasprotnikove mreže. S svojo učinkovitostjo je pokazal, zakaj v Belgiji veliko pričakujejo od slovenskega nogometnega dragulja, ki je po preboju pri Mariboru svojo pot nadaljeval pri belgijskem velikanu Club Brugge.

Koren je nase močno opozoril že v mlajših selekcijah Maribora. Pri samo 14 letih je nastopal za selekcijo do 17 let in v eni sezoni dosegel več kot 30 zadetkov. Pred odhodom v Belgijo je v mlajših kategorijah Maribora osvojil tudi tri državne naslove.

Leta 2025 je sledil velik korak v njegovi karieri, saj se je preselil v Club Brugge. Tam se je priključil projektu Club NXT, ki mladim igralcem omogoča prehod v članski nogomet in nabiranje izkušenj na višji ravni. Po uspešni sezoni je sledil tudi vpoklic v člansko izbrano vrsto, kjer je tudi uspešno debitiral.