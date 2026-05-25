Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Tian Nai Koren lahko gre po poti Lamina Yamala'

Brdo pri Kranju, 25. 05. 2026 16.24 pred 4 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Tian Nai Koren

"Če je lahko Lamine Yamal pri 16 letih igral za Španijo in se razvil v velikega igralca, verjamem, da gre lahko tudi Tian Nai Koren po tej poti," je med drugim o mladem Slovencu, ki utegne kmalu postati z naskokom najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste, povedal selektor Boštjan Cesar.

Na seznamu igralcev za pripravljalni tekmi slovenske nogometne reprezentance proti Cipru in Hrvaški je največ pozornosti požel 16-letni Tian Nai Koren. Ta je še ob koncu lanskega koledarskega leta igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 17 let, marca letos pa slovenske barve branil v kvalifikacijah za Euro do 19 let.

Tian Nai Koren na tekmi slovenske reprezentance do 17 let.
Tian Nai Koren na tekmi slovenske reprezentance do 17 let.
FOTO: Profimedia

Zdaj se bo pridružil članski reprezentanci in po vsej verjetnosti zanjo tudi zaigral. V trenutku, ko bo stopil na zelenico, bo postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. Ta rekord je od leta 2021 v lasti Benjamina Šeška, ki je prav tako preskočil reprezentanco do 21 let in debi dočakal dan po 18. rojstnem dnevu.

V tem primeru govorimo o veliko mlajšem nogometašu. Sin Roberta Korena pri vsega 16 letih nase opozarja na velikih odrih. Pred letom dni je iz Maribora za 1,2 milijona evrov prestopil v belgijski Club Brugge, letos prišel do prvenca v članski konkurenci, v mladinski Ligi prvakov pa s soigralci prišel do finala, kjer se je podpisal pod asistenco pri edinem zadetku belgijskega kluba, ki je proti Real Madridu klonil z 2:1.

Njegove predstave je opazil tudi slovenski selektor Boštjan Cesar in mladeniča uvrstil na seznam igralcev za obračuna, ki sta na sporedu 4. oziroma 7. junija. "Tiana sem že nekaj časa spremljal, v minuli sezoni je igral fenomenalno. Imel sem privilegij, da sem v Mariboru spremljal, kako raste iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz tekme v tekmo ... Je velik talent, želim si, da še naprej napreduje tako, kot je v zadnjem letu," je dejal Cesar.

Ko je beseda tekla o Korenu, se je selektor dotaknil začetkov Šeška, pa tudi španskega diamanta Lamina Yamala, ki je prav tako zgodaj oblekel članski dres: "Tudi pri Šešku so se stvari tako hitro razvile. Če je lahko Yamal pri 16 letih igral za Španijo in se razvil v velikega igralca, verjamem, da gre lahko tudi Tian po tej poti. Bo pa čas pokazal ..."

nogomet tian nai koren boštjan cesar lamine yamal slovenija reprezentanca

'Ne izključujem vrnitve na klop italijanske reprezentance'

24ur.com Nekdanji član hrvaških mlajših selekcij sprejel Razdrhovo povabilo
Bibaleze.si Nepričakovana podoba: Tako je v mladosti izgledal hrvaški zvezdnik
24ur.com Sodelovanje Dinama in Brava še naprej plodno: prišel mladi hrvaški reprezentant
24ur.com Priključil se je prvi ekipi Interja, Sloveniji ga želijo speljati Hrvati in Bosanci
Bibaleze.si Priljubljeni Slovenec je navduševal že kot otrok
Zadovoljna.si Slovenska vplivneža razkrila spol otroka
24ur.com Barcelona ima novega mladega rekorderja, ki sliši na ime Lamine Yamal
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
25. 05. 2026 16.46
Jz vidim samo nekoga, ki se ga bo rinlo naprej, medtem, ko bodo ostali željni in vredni slovenske nogometne reprezentance in njenega dresa, dobesedno izviseli.
Odgovori
-1
0 1
Kriss slo
25. 05. 2026 16.49
dej prosm bodi tiho..npr kdo? 🤣🤣..zdej bi nasel nekoga iz aluminija in podobne
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725