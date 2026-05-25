'Tian Nai Koren lahko gre po poti Lamina Yamala'

Na seznamu igralcev za pripravljalni tekmi slovenske nogometne reprezentance proti Cipru in Hrvaški je največ pozornosti požel 16-letni Tian Nai Koren. Ta je še ob koncu lanskega koledarskega leta igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 17 let, marca letos pa slovenske barve branil v kvalifikacijah za Euro do 19 let.
Zdaj se bo pridružil članski reprezentanci in po vsej verjetnosti zanjo tudi zaigral. V trenutku, ko bo stopil na zelenico, bo postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. Ta rekord je od leta 2021 v lasti Benjamina Šeška, ki je prav tako preskočil reprezentanco do 21 let in debi dočakal dan po 18. rojstnem dnevu.
V tem primeru govorimo o veliko mlajšem nogometašu. Sin Roberta Korena pri vsega 16 letih nase opozarja na velikih odrih. Pred letom dni je iz Maribora za 1,2 milijona evrov prestopil v belgijski Club Brugge, letos prišel do prvenca v članski konkurenci, v mladinski Ligi prvakov pa s soigralci prišel do finala, kjer se je podpisal pod asistenco pri edinem zadetku belgijskega kluba, ki je proti Real Madridu klonil z 2:1.
Njegove predstave je opazil tudi slovenski selektor Boštjan Cesar in mladeniča uvrstil na seznam igralcev za obračuna, ki sta na sporedu 4. oziroma 7. junija. "Tiana sem že nekaj časa spremljal, v minuli sezoni je igral fenomenalno. Imel sem privilegij, da sem v Mariboru spremljal, kako raste iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz tekme v tekmo ... Je velik talent, želim si, da še naprej napreduje tako, kot je v zadnjem letu," je dejal Cesar.
Ko je beseda tekla o Korenu, se je selektor dotaknil začetkov Šeška, pa tudi španskega diamanta Lamina Yamala, ki je prav tako zgodaj oblekel članski dres: "Tudi pri Šešku so se stvari tako hitro razvile. Če je lahko Yamal pri 16 letih igral za Španijo in se razvil v velikega igralca, verjamem, da gre lahko tudi Tian po tej poti. Bo pa čas pokazal ..."
