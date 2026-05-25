'Tian Nai Koren lahko gre po poti Lamina Yamala'

Na seznamu igralcev za pripravljalni tekmi slovenske nogometne reprezentance proti Cipru in Hrvaški je največ pozornosti požel 16-letni Tian Nai Koren. Ta je še ob koncu lanskega koledarskega leta igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 17 let, marca letos pa slovenske barve branil v kvalifikacijah za Euro do 19 let.

Zdaj se bo pridružil članski reprezentanci in po vsej verjetnosti zanjo tudi zaigral. V trenutku, ko bo stopil na zelenico, bo postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. Ta rekord je od leta 2021 v lasti Benjamina Šeška, ki je prav tako preskočil reprezentanco do 21 let in debi dočakal dan po 18. rojstnem dnevu. V tem primeru govorimo o veliko mlajšem nogometašu. Sin Roberta Korena pri vsega 16 letih nase opozarja na velikih odrih. Pred letom dni je iz Maribora za 1,2 milijona evrov prestopil v belgijski Club Brugge, letos prišel do prvenca v članski konkurenci, v mladinski Ligi prvakov pa s soigralci prišel do finala, kjer se je podpisal pod asistenco pri edinem zadetku belgijskega kluba, ki je proti Real Madridu klonil z 2:1.