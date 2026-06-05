Remi bo hitro pozabljen, Korenov mejnik ne: 16-letnik spisal zgodovino

icon-chevron-right 1 44 icon-chevron-right Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik























































































Slovenija je v Stožicah proti Cipru ostala brez zmage. Prijateljski obračun, ki bi moral biti priložnost za samozavestnejši nastop in potrditev kakovosti proti tekmecu, ki je več kot pol ure igral z igralcem manj, se je končal z remijem 1:1. Edini slovenski zadetek je dosegel Vanja Drkušić, a tekma bo z rezultatskega vidika hitro odšla v pozabo.

Bo pa ostal zapisan v zgodovino Tian Nai Koren. Nogometaš belgijskega kluba Club Brugge je obračun začel na klopi za rezerviste, selektor Boštjan Cesar pa ga je v igro poslal v 88. minuti, ko je zamenjal Danijela Šturma. V tistem trenutku je Koren postal prvi 16-letnik, ki je kadarkoli zaigral za člansko reprezentanco Slovenije. Pri 16 letih, 10 mesecih in štirih dneh je s prestola najmlajšega debitanta izrinil Benjamina Šeška, iz najmlajše deseterice pa tudi Jana Oblaka, ki je bil na tej tekmi slovenski kapetan. Mladi Koren je stopil po stopinjah očeta Roberta, nekdanjega kapetana slovenske reprezentance in strelca zadetka za edino slovensko zmago na velikih tekmovanjih.

"Samo hotel sem iti čim prej v igro in pomagati svoji ekipi. Nisem pa se zavedal, da bo toliko ljudi in da bo šlo v zgodovino. Zelo sem vesel in hvaležen. Zaigrati za člansko reprezentanco je res izjemen občutek," je po tekmi dejal 16-letni Koren. Ambicij ne skriva. Tako kot njegov oče si želi nastopati na največjih tekmovanjih. "Zagotovo si želim igrati na največjih turnirjih, kot sta svetovno in evropsko prvenstvo. Seveda pa si želim zmagati vsako tekmo, mogoče tudi dati gol na svetovnem prvenstvu, kot moj oče," je dodal najmlajši slovenski reprezentant vseh časov. Koren je po tekmi izpostavil tudi Šeška, ki je pred njim držal rekord najmlajšega slovenskega debitanta. "Šeško je vzgled, ne samo meni, ampak vsem mladim nogometašem," je povedal član belgijskih prvakov.

Odločitev selektorja Cesarja je pozdravil tudi strelec slovenskega zadetka Vanja Drkušić. "Pomembno, zelo spodbudno, predvsem zanj. In moram reči tudi za selektorja. Res je, da je prijateljska tekma, ampak imeti pogum na igrišče poslati 16-letnika, ki si je to definitivno zaslužil s svojim talentom in delom, je hvalevredno," je dejal Drkušić.

Čestitke mlademu debitantu je namenil tudi Tjaš Begić, ki tudi sam sodi med nove obraze v reprezentanci. Zanj je bil to drugi nastop v članski izbrani vrsti in prvi na domačih tleh. "Čestitke malemu. Upam na čim več takšnih. Če je tu, si to zasluži. Res iskrene čestitke," je povedal Begić, ki je ob tem razkril, da so ga starejši reprezentanti prijetno presenetili. "Moram reči, da sem kar presenečen, kako toplo in prijateljsko so nas sprejeli. Misliš si, da so to neka imena, ki so nad teboj, ampak na koncu so ljudje, kot mi. Res so nas lepo sprejeli," je še dodal. Slovenija si bo želela na remi s Ciprom čim prej pozabiti. Igra ni navdušila, rezultat še manj. A večer v Stožicah kljub temu ni bil brez pomena. Slovenski nogomet je dobil najmlajšega reprezentanta v svoji zgodovini.

Najmlajši slovenski debitanti: