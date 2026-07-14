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Nogomet

Tielemans novi soigralec Šeška pri Unitedu

Manchester, 14. 07. 2026 20.24 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Youri Tielemans

Manchester United je danes na spletni strani predstavil še tretjo poletno okrepitev. Dres rdečih vragov, za katere igra tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, bo oblekel Belgijec Youri Tielemans. 29-letnik je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31.

Tielemans je nedavno igral na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, z belgijsko reprezentanco pa se je uvrstil v četrtfinale. V boju za polfinale je morala Belgija priznati premoč Španiji (1:2).

Tielemans je za Belgijo doslej odigral 90 tekem in dosegel 15 zadetkov, od tega dva na letošnjem mundialu v šestnajstini finala proti Senegalu (3:2).

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Belgijski reprezentant, ki se najbolje znajde v zvezni vrsti, je kariero začel pri Anderlechtu, nato pa se je preselil k Monacu. Od tam ga je pot vodila na Otok, kjer je najprej kot posojen nogometaš igral za Leicester, po kasnejšem prestopu k lisicam pa je bil nato od leta 2023 član Aston Ville.

United na spletni strani ni sporočil, koliko je odštel za 29-letnika, ki je imel s klubom iz Birminghama veljavno pogodbo do konca sezone 2027/28. ESPN poroča, da so rdeči vragi plačali odkupno klavzulo v višini 42 milijonov evrov.

V prejšnji sezoni je za Aston Villo skupaj odigral 35 tekem v vseh tekmovanjih ter dosegel dva gola in prispeval še sedem podaj.

Preberi še Rdeči vragi bodo Chelseaju za Santosa odšteli kar 60 milijonov evrov

Manchester United se je to poletje okrepil še z vezistom Andreyem Santosom iz Chelseaja (56 milijonov evrov) in rezervnim vratarjem Karlom Darlowom iz Leedsa (prost igralec).

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