Tielemans novi soigralec Šeška pri Unitedu

Tielemans je nedavno igral na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, z belgijsko reprezentanco pa se je uvrstil v četrtfinale. V boju za polfinale je morala Belgija priznati premoč Španiji (1:2).
Tielemans je za Belgijo doslej odigral 90 tekem in dosegel 15 zadetkov, od tega dva na letošnjem mundialu v šestnajstini finala proti Senegalu (3:2).
Belgijski reprezentant, ki se najbolje znajde v zvezni vrsti, je kariero začel pri Anderlechtu, nato pa se je preselil k Monacu. Od tam ga je pot vodila na Otok, kjer je najprej kot posojen nogometaš igral za Leicester, po kasnejšem prestopu k lisicam pa je bil nato od leta 2023 član Aston Ville.
United na spletni strani ni sporočil, koliko je odštel za 29-letnika, ki je imel s klubom iz Birminghama veljavno pogodbo do konca sezone 2027/28. ESPN poroča, da so rdeči vragi plačali odkupno klavzulo v višini 42 milijonov evrov.
V prejšnji sezoni je za Aston Villo skupaj odigral 35 tekem v vseh tekmovanjih ter dosegel dva gola in prispeval še sedem podaj.
Manchester United se je to poletje okrepil še z vezistom Andreyem Santosom iz Chelseaja (56 milijonov evrov) in rezervnim vratarjem Karlom Darlowom iz Leedsa (prost igralec).
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