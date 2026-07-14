Tielemans novi soigralec Šeška pri Unitedu

Tielemans je za Belgijo doslej odigral 90 tekem in dosegel 15 zadetkov, od tega dva na letošnjem mundialu v šestnajstini finala proti Senegalu (3:2).

Tielemans je nedavno igral na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, z belgijsko reprezentanco pa se je uvrstil v četrtfinale. V boju za polfinale je morala Belgija priznati premoč Španiji (1:2).

Belgijski reprezentant, ki se najbolje znajde v zvezni vrsti, je kariero začel pri Anderlechtu, nato pa se je preselil k Monacu. Od tam ga je pot vodila na Otok, kjer je najprej kot posojen nogometaš igral za Leicester, po kasnejšem prestopu k lisicam pa je bil nato od leta 2023 član Aston Ville.

United na spletni strani ni sporočil, koliko je odštel za 29-letnika, ki je imel s klubom iz Birminghama veljavno pogodbo do konca sezone 2027/28. ESPN poroča, da so rdeči vragi plačali odkupno klavzulo v višini 42 milijonov evrov.

V prejšnji sezoni je za Aston Villo skupaj odigral 35 tekem v vseh tekmovanjih ter dosegel dva gola in prispeval še sedem podaj.