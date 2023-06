Tiganj po novem vratar Domžal

"Vesel sem, da se je klub odločil zame! Vse se je zgodilo praktično čez noč. Pred tednom dni sem prejel klic, da se moram ekipi pridružiti na treningu in po sedmih dneh dokazovanja mi je uspelo prepričati stroko. Prvo ligo že dalj časa podrobneje spremljam. Domžale imajo mlado in perspektivno ekipo, kar je v mojem primeru dobrodošlo," je za spletno stran kluba dejal Denny Tiganj.

Denny Tiganj, ki se je z nogometom začel ukvarjati po zaslugi očeta Senada, nekdanjega napadalca številnih slovenskih moštev in tudi reprezentance Slovenije, je debitantski nastop v Prvi ligi Telemach že dočakal v dresu Kopra. To se je zgodilo v sezoni 2021/22. Pred prihodom v kadetsko ekipo Kopra je 192 centimetrov visoki vratar nogometno šolanje opravil pri Jesenicah in Bravu. Nazadnje je bil pri ljubljanski Svobodi.