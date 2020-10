Tijanić naknadno povabljen v reprezentanco

David Tijanić je sredi lanske sezone iz kranjskega Triglava prestopil k poljskemu prvoligašu Rakowu, kjer je v letošnji sezoni eden vidnejših igralcev. Po petih tekmah je Rakow na drugem mestu poljske lige, Tijanić pa se je že dvakrat vpisal med strelce. Sicer gre za nogometaša, ki je dres Slovenije nosil v mlajših selekcijah, največ v dresu reprezentance do 19 let, kjer je zbral kar 19 nastopov.



Slovenija je v ligi narodov že odigrala dve tekmi, obe doma, in sicer z Grčijo 0:0, z Moldavijo pa 1:0. V ligi C in skupini 3 imata po štiri točke Grčija in Slovenija, Moldavija in Kosovo pa po eno.