Timo Werner se vrača v Leipzig

Timo Werner je v štirih sezonah pri Leipzigu na 156 tekmah zabil kar 90 golov (temu pa dodal še 40 podaj) in bil v vseh štirih sezonah najboljši strelec kluba. Junija 2020 je za 53 milijonov evrov prestopil v Chelsea, kjer pa se ni proslavil. Za angleškega prvoligaša je na 89 tekmah dosegel le 23 zadetkov in podelil 21 asistenc. Je pa v kratkem času na Otoku z Bluesi osvojil elitno Ligo prvakov, Uefin superpokal in klubsko svetovno prvenstvo.