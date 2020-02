Timo Werner: Zabavno bi se bilo preizkusiti v tujini

25 zadetkov na 29 tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni ponuja dovolj jasen odgovor, zakaj je Werner med evropskimi velikani tako priljubljen, a sam pravi, da je trenutno več kot zadovoljen na Red Bull Areni."Pred nami so tedni, ki bodo odločilno vplivali na našo sezono. Moje predstave so edino, na kar se želim trenutno osredotočati. Ne razmišljam, kaj se bo zgodilo v prihodnosti," je za nemški Kickerdejal 23-letni napadalec, ki pa ne zanika, da bi se nekoč želel preizkusiti tudi v tujini: "Ko sem bil na počitnicah, se je povsod predvajal angleški nogomet. Tudi v Španiji je nekaj izvrstnih ekip, za katere bi bilo zelo zabavno nastopati. Lahko si predstavljam, da bom na neki točki kariere odšel v tujino, a nimam specifične želje, za koga želim zaigrati. Vse je še odprto."

Številni nemški mediji so poleti poročali, da je Timo Werner le še korak oddaljen od prestopa k Bayernu. Tresla se je gora, a na koncu se je rodila miš. Prvi strelec Leipziga je podpisal novo štiriletno pogodbo s klubom, kar pa ni ustavilo namigovanj o njegovi morebitni selitvi. V zadnjem času se je omenjalo tako Barcelono kot Real Madrid, v igri za nemškega reprezentanta pa naj bi bili tudi Liverpool, Manchester United in Chelsea.

RB Leipzig v osmini finala Lige prvakov čaka dvoboj s Tottenhamom. Ob trenutni formi Londončanov imajo Nemci realne možnosti, da jim uspe preboj med najboljših osem, čeprav se Werner zaveda, da s soigralci ni med prvimi kandidati za najprestižnejšo evropsko klubsko lovoriko: "So ekipe, ki so vsako leto med favoriti. Tudi letos je tako, so pa zraven tudi klubi, ki znajo presenetiti. Mednje po mojem mnenju sodimo tudi mi."



RB Leipzig je v igri tudi za krono nemškega prvaka. Po 20 krogih ima le točko manj od vodilnega Bayerna in trenutno zaseda drugo mesto, a stanje na vrhu Bundeslige je zares zgoščeno. Bikom sledita obe Borussii, ki imata le dve točki zaostanka.

Timo Werner