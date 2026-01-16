Naslovnica
Nogomet

22-letni Tio Cipot nova okrepitev vijoličastih

Maribor, 16. 01. 2026 15.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tio Cipot

Nogometaši Maribora so na pripravah v turškem Beleku dobili novo moč. Ekipi se je pridružil 20-kratni mladi slovenski reprezentant Tio Cipot. Dvaindvajsetletni, zdaj že nekdanji igralec avstrijskega GAK iz Gradca, je za mariborski klub, pri katerem je že igral tudi njegov oče Fabijan, podpisal pogodbo do poletja leta 2029.

Kot so zapisali na spletni strani kluba, bo Tio Cipot, ki je doslej nastopal tudi za Muro in Spezio, pri Mariboru nosil številko 7.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo sem ponosen, da me je Maribor kot največji klub v Sloveniji izbral za okrepitev in smo se dogovorili o prestopu. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vem, kakšen pečat je v Ljudskem vrtu pustil oče. Moj cilj je, da tega ne pokvarim, ampak še nadgradim. Z namenom, da bodo ljudje v Mariboru ponosni še na drugega Cipota. Menim, da se vračam v domovino s pridobljenimi dragocenimi izkušnjami iz tujine, vmes sem dozorel in prihajam z miselnostjo, da vrnemo Maribor na vrh slovenskega nogometa in smo znova uspešni v evropskem tekmovanju," je ob prihodu v nov klub dejal Cipot.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Cipot je nadarjen nogometaš, ki lahko igra na različnih položajih v napadu in nam predstavlja pomembno dodatno možnost, saj ekipi prinaša intenzivnost ter kakovost. Tia smo pripeljali zaradi njegovih nogometnih kakovosti in predvsem zato, ker se odlično ujema s strukturo, ki jo želimo zgraditi. Prinaša tudi lakoto po uspehu in energijo, je pravi ekipni igralec ter razume odgovornost, ki se zahteva, ko oblečeš dres Maribora," pa je novo okrepitev predstavil Cem Bašgül, vodja nogometnih operacij pri Mariboru.

