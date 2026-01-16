22-letni Tio Cipot nova okrepitev vijoličastih

Kot so zapisali na spletni strani kluba, bo Tio Cipot, ki je doslej nastopal tudi za Muro in Spezio, pri Mariboru nosil številko 7.
"Zelo sem ponosen, da me je Maribor kot največji klub v Sloveniji izbral za okrepitev in smo se dogovorili o prestopu. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vem, kakšen pečat je v Ljudskem vrtu pustil oče. Moj cilj je, da tega ne pokvarim, ampak še nadgradim. Z namenom, da bodo ljudje v Mariboru ponosni še na drugega Cipota. Menim, da se vračam v domovino s pridobljenimi dragocenimi izkušnjami iz tujine, vmes sem dozorel in prihajam z miselnostjo, da vrnemo Maribor na vrh slovenskega nogometa in smo znova uspešni v evropskem tekmovanju," je ob prihodu v nov klub dejal Cipot.
"Cipot je nadarjen nogometaš, ki lahko igra na različnih položajih v napadu in nam predstavlja pomembno dodatno možnost, saj ekipi prinaša intenzivnost ter kakovost. Tia smo pripeljali zaradi njegovih nogometnih kakovosti in predvsem zato, ker se odlično ujema s strukturo, ki jo želimo zgraditi. Prinaša tudi lakoto po uspehu in energijo, je pravi ekipni igralec ter razume odgovornost, ki se zahteva, ko oblečeš dres Maribora," pa je novo okrepitev predstavil Cem Bašgül, vodja nogometnih operacij pri Mariboru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.