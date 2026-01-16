22-letni Tio Cipot nova okrepitev vijoličastih

"Zelo sem ponosen, da me je Maribor kot največji klub v Sloveniji izbral za okrepitev in smo se dogovorili o prestopu. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vem, kakšen pečat je v Ljudskem vrtu pustil oče. Moj cilj je, da tega ne pokvarim, ampak še nadgradim. Z namenom, da bodo ljudje v Mariboru ponosni še na drugega Cipota. Menim, da se vračam v domovino s pridobljenimi dragocenimi izkušnjami iz tujine, vmes sem dozorel in prihajam z miselnostjo, da vrnemo Maribor na vrh slovenskega nogometa in smo znova uspešni v evropskem tekmovanju," je ob prihodu v nov klub dejal Cipot.