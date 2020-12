Tirana bo prizorišče prvega finala konferenčne lige, Italiji finale lige narodov

Na zasedanju IO so določili tudi to, da bo evropsko prvenstvo do 21 let leta 2023 v Romuniji in Gruziji, zaključni turnir lige narodov, na katerem bodo igrale Italija, Belgija, Francija in Španija, pa bo gostila prva. Tekme bodo v Milanu in Torinu. Obenem so pri Uefi izžrebali tudi polfinalna para, to sta Italija – Španija in Belgija – Francija. Tekme bodo med 6. in 10. oktobrom 2021.