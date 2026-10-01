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Nogomet

'Tišina, ko otroci spijo, ne ko umirajo'

Konya, 01. 10. 2026 16.44 pred 4 urami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Simbolično srečanje med Konyasporjem in Palestino

Večina klubov reprezentančni premor izkoristi za regeneracijo in zbiranje moči pred nadaljevanjem sezone. Pri Konyasporu pa so dolgo obdobje brez klubskih obveznosti izkoristili za prijateljsko tekmo z reprezentanco Palestine. Na srečanju je bil nogomet pričakovano sekundarnega pomena, v ospredju je bilo seveda tragično dogajanje na Bližnjem vzhodu.

Simbolično srečanje med Konyasporjem in Palestino
Simbolično srečanje med Konyasporjem in Palestino
FOTO: Profimedia

Ena redkih tekem, ko je končni rezultat popolnoma nepomemben. Konyaspor in Palestina sta se razšla z 2:2, prijateljski izid, ki je dobro ponazoril ozračje srečanja, na katerem je bil nogomet v drugem planu. Vzdušje je bilo pričakovano tudi žalostno, saj so se navijači na tribunah zbrali v spomin vsem preminulim tekom izraelskega vojskovanja v Gazi. Pri 10 minutah in 14 sekundah so pri domačem moštvu ugasnili luči na stadionu v spomin na 1014 ubitih članov palestinske športne skupnosti, ki naj bi preminili od 7. oktobra 2023 dalje.

Srečanje ni dobilo svojega konca, nova simbolična poteza, s katero so organizatorji spomnili na tragično dogajanje na Bližnjem vzhodu. Glavni sodnik je sekundo pred koncem rednega dela še zadnjič zapiskal in tako predčasno končal tekmo. Njegovo odločitev pa so na stadionu pospremili s sporočilom: "Tekma je preložena, dokler Palestina ne bo svobodna."

Transparent v spomin na preminule palestinske športnike
Transparent v spomin na preminule palestinske športnike
FOTO: Profimedia

Še močnejša pa so bila sporočila vseh navzočih pred začetkom samega obračuna. Najbolj je izstopal transparent, na katerem je pisalo: "Tišina, ko otroci spijo, ne ko umirajo," s čimer so znova opozorili na dvoličnost ljudi, ko je govora o katastrofah takšnih razsežnosti. Turški prvoligaš, za katerega je še nedavno igral slovenski reprezentant Blaž Kramer, je znova dokazal, da nogomet presega okvirje športa in se ga lahko uporabi v solidarne, človeške in koristne namene.

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konyaspor palestina prijateljska tekma

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KOMENTARJI2

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Orisei1
01. 10. 2026 17.04
Kaj pa armenski otroci, pa kurdski? To so tisti katere se genocidirali Turki, tisti, ki so organizirali to tekmo, ker so tako zelo proti genocidu. Dokler niso oni tisti, ki ga izvajajo....
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+7
7 0
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 17.02
UEFA bi lahko naredila vsaj nekaj z Izraelom, če že ruskim paraolimpijcem ne dovolijo udeležbe na paraolimpijskih igrah, edino kar jim je ostalo od življenja
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-2
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