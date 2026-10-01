'Tišina, ko otroci spijo, ne ko umirajo'

Ena redkih tekem, ko je končni rezultat popolnoma nepomemben. Konyaspor in Palestina sta se razšla z 2:2, prijateljski izid, ki je dobro ponazoril ozračje srečanja, na katerem je bil nogomet v drugem planu. Vzdušje je bilo pričakovano tudi žalostno, saj so se navijači na tribunah zbrali v spomin vsem preminulim tekom izraelskega vojskovanja v Gazi. Pri 10 minutah in 14 sekundah so pri domačem moštvu ugasnili luči na stadionu v spomin na 1014 ubitih članov palestinske športne skupnosti, ki naj bi preminili od 7. oktobra 2023 dalje.

Srečanje ni dobilo svojega konca, nova simbolična poteza, s katero so organizatorji spomnili na tragično dogajanje na Bližnjem vzhodu. Glavni sodnik je sekundo pred koncem rednega dela še zadnjič zapiskal in tako predčasno končal tekmo. Njegovo odločitev pa so na stadionu pospremili s sporočilom: "Tekma je preložena, dokler Palestina ne bo svobodna."