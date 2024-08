'Tisti, ki je odgovoren za stanje igrišča, bi moral vrniti denar navijačem'

"Mislim, da lahko na mojem obrazu vidite, da nisem zadovoljen. Rekel sem, da to (stanje igrišča op. a.) ni opravičilo, ker je za obe ekipi enako. Slišal sem, da je trener nasprotnika omenjal, da ga je sram igrati v Evropi s takšnimi pogoji. In rad bi rekel, da bi moral tisti, ki je odgovoren za stanje igrišča, vrniti denar ljudem, ki so si prišli ogledat to tekmo. Kdo je odgovoren za te razmere? Ker je odvratno igrati v takšnih razmerah. Igralci vedo in začutili so, da je to premalo. Narediti moramo več. Igrati moramo bolje. Toda s tem stanjem (igrišča) je tudi težko," je novinarsko konferenco po obračunu s Shamrock Rovers začel vidno jezni trener Celja Albert Riera.