Tite o prerekanju z Messijem: Rekel sem mu, da naj utihne

"Pritoževal sem se, ker bi mu morali (Messiju, op. a.) pokazati rumeni karton, nato pa sem videl, da mi je kazal, da naj utihnem. Rekel sem mu, da naj utihne on. In to je bilo to. To so reči, ki ostanejo na zelenici. A tisti prekršek je bil za rumeni karton in imel sem prav, ko sem se pritoževal," je medijem po tekmi razkril Tite.

'Angleški sodnik takšne enajstmetrovke ne bi dosodil'

Nezadovoljen je bil tudi nad enajstmetrovko, ki jo je svoji reprezentanci v prvem polčasu priboril ravno Messi, novozelandski sodnik Matthew Conger pa je tako kot nekaj napadov prej v korist Brazilije (strel je grdo zgrešil napadalec Manchester Cityja Gabriel Jesus) pokazal na belo piko.

"Zame prekrška Alexa Sandra nad Messijem ni bilo. Ni bilo enajstmetrovke. Čestitke Argentini, ki je dobila naš 'superclasico'. A takšne tekme med Brazilijo in Argentino potrebujejo izkušene sodnike. Angleški sodnik takšne enajstmetrovke ne bi dosodil," je nadaljeval Tite, ki je prvič v ogenj poslal Realovega vzhajajočega zvezdnika Rodryga.

"Zelo je mlad in pred njim je lepa prihodnost v reprezentanci," meni selektor južnoameriških prvakov.

Vrhunci tekme Brazilija ‒ Argentina: