Tite: Srbijo spoštujemo, 'Piksi' odgovarja: Ne bojimo se nikogar

Za Brazilce se v četrtek začenja novo svetovno prvenstvo, na katerem tako kot vedno doslej pričakujejo osvojitev naslova. Prva ovira na poti do velikega finala so vse bolj samozavestni Srbi, ki v izjavah pred tekmo ne kažejo strahu.

"Srbija je zelo izkušena in ima za seboj dobre rezultate. Sicer so imeli težave s poškodbami, ampak jih spremljamo in spoštujemo. Prepričan sem, da bodo vsi njihovi igralci pripravljeni, ampak mi smo favoriti do trenutka, ko stopimo na igrišče. Predvsem se moramo posvetiti njihovim prednostim v napadu," je pristop Brazilcev pred prvo tekmo svetovnega prvenstva v Katarju opisal njihov selektor Tite.

icon-expand Brazilski selektor Tite FOTO: AP

Srbi Brazilcev na uradni tekmi niso premagali že dolgih 88 let, a selektor Srbov Dragan 'Piksi' Stojković se ne ozira na zgodovino. "Kako naj bi premagali Brazilce, ko pa so bili izjemno močni. Ampak zgodovina se spreminja. Vsak nov poskus je priložnost, da nekaj spremenimo," je optimističen Stojković, ki je med svojimi varovanci izjemno priljubljen. To je potrdil tudi eden od srbskih zvezdnikov Dušan Tadić. "Vesel sem, da sem tu in vesel ter nasmejan sem, odkar je Stojković postal selektor. Prepustili smo se trenutku in uživamo. Odkar je Stojković prevzel vodstvo reprezentance, poudarja, da moramo igrati z glavo, da imamo navdih, da dominiramo, saj inteligenca vedno zmaga in dobra podaja naredi veliko razliko. Mi ga zgolj moramo poslušati," je o odličnem vzdušju v moštvu dejal kapetan Tadić.

Eden od novinarjev na tiskovni konferenci pred tekmo je Stojkovića vprašal, kakšno je njegovo mnenje o napadu Brazilcev, kjer bo selektor Tite v prvi enajsterici mogoče zaigral kar s štirimi izjemno napadalno usmerjenimi igralci. "Rekli ste, da bodo proti Srbiji igrali štirje napadalci? Potem nimamo možnosti, ampak ali bo kdo igral v obrambi? Brazilija je odlično moštvo in eno najboljših na svetu. To je zlata generacija nogometašev. Brazilija ima možnosti za zmago, ampak mi se ne bojimo nikogar na svetu, tudi Brazilije ne. Oprostite, tako je, nikogar se ne bojimo," je srbski selektor samozavesten pred srečanjem z reprezentanco, ki je Srbijo v skupinskem delu prejšnjega SP premagala z 2:0.

Nekateri mediji v Dohi so poročali, da so Brazilci s pomočjo dronov spremljali trening Srbov, a Stojković se s to trditvijo ne strinja. "Ne verjamem, da so spremljali naš trening in dvomim, da je to resnično. Kdo smo mi, da tako vohunijo za nami? Oni so svetovna velesila. Četudi bi poslali dron, ne bi videli ničesar posebnega," je namigovanja medijev zavrnil selektor Srbov. Stojković je potrdil, da je Aleksandar Mitrović okreval po poškodbi in je že treniral s soigralci. Pod velikim vprašanjem je Filip Kostić, ki opravlja izjemno pomembno nalogo na levem krilu Juventusa in srbske reprezentance.