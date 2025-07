To bi moralo biti poletje Dioga Jote ...

Diogo Jota je s Portugalsko osvojil Ligo narodov. FOTO: AP icon-expand

Diogo Jota je z Liverpoolom, ki mu je zvesto služil od leta 2020, osvojil svoj prvi naslov v angleški Premier ligi. Manj kot mesec dni pozneje je z domačo portugalsko reprezentanco dvignil še en pokal - Uefino Ligo narodov.

Junija se je poročil z dolgoletno partnerko Rute Cardoso, materjo svojih treh otrok, in se veselil povratka v Liverpool, kjer naj bi se prihodnji teden začele priprave na novo sezono.

A nato je prišel najbolj krut preobrat. Jota in njegov brat Andre Silva sta se v zgodnjih jutranjih urah v četrtek peljala po odročnem območju severozahodne Španije, blizu portugalske meje, ko je prišlo do prometne nesreče. Oba sta na kraju nesreče umrla ...

Novica je nogometni svet pustila v šoku in ga zavila v črnino. Jota je bil star komaj 28 let, v najboljših letih kariere, v kateri je že osvojil že več pomembnih lovorik na klubski in reprezentančni ravni.

Na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki bi bil pomemben člen izjemno nadarjene portugalske reprezentance. Namesto tega je njegova zgodba tragično prekinjena. Kot je v izjavi zapisal njegov reprezentančni soigralec Cristiano Ronaldo: "To nima nobenega smisla."

Jota je bil nadarjen, vsestranski napadalec z mnogimi kvalitetami. Inteligenten in izjemno prodoren, zato ga je bilo težko zaustaviti, ob tem pa se je odlično znašel tudi v kazenskem prostoru. Navijači Liverpoola so mu dali vzdevek 'Jota the Slotter' (Jota - zaključevalec), zaradi njegove hladnokrvnosti in sposobnosti, da žogo pospravi tja, kamor si je zamislil. A nogomet je bil le del njegove zgodbe. "Jota je bil priljubljen ne le zaradi svojih sposobnosti napadalca, temveč tudi zaradi svoje topline in prijaznosti kot človek," pišejo britanski mediji. Njegov soigralec Darwin Nunez je dejal, da si ga bo zapomnil po njegovem nasmehu kot dobrega prijatelja na igrišču in izven njega.

Jotina kariera se je začela v mladinskih vrstah kluba Gondomar blizu Porta, nato pa se je leta 2013 pridružil mlajšim selekcijam Pacosa de Ferreire. V članskem nogometu je debitiral oktobra 2014 v portugalskem pokalu. Njegova prva polna sezona med člani je pritegnila pozornost madridskega Atletica, ki je leta 2016 potrdil njegov prihod. A za Špance nikoli ni nastopil, saj so ga takoj posodili v Porto, nato pa v angleški Wolverhampton.

Diogo Jota FOTO: Profimedia icon-expand

V Championshipu je bil ključni člen pri povratku Wolvesov v Premier ligo, potem ko je na 44 tekmah zabil 17 golov. Klub ga je sredi sezone od Atletica dokončno odkupil za 14 milijonov evrov. Med angleško elito se je hitro znašel. V naslednjih dveh sezonah je dosegel 16 prvenstvenih golov in šest asistenc, s čimer je Wolverhampton dvakrat zapored pripeljal do sedmega mesta in evropskih tekmovanj. V sezoni 2019/20 je navduševal tudi na evropski sceni, saj je v kvalifikacijah in nato vse do četrtfinala Lige Evropa dosegel devet zadetkov. To ni ostalo neopaženo. Aktualni angleški prvaki Liverpool in njihov trener Jürgen Klopp so ga leta 2020 pripeljali za 44,7 milijona evrov. Ob bok Mohamedu Salahu, Robertu Firminu in Sadiu Maneju, v napad Liverpoola pa je vnesel še več širine.

Klopp, ki se je od Liverpoola poslovil leta 2024, je na Instagramu zapisal: "Zlomljen sem ob novici o smrti Dioga in njegovega brata Andreja. Diogo ni bil le izjemen nogometaš, temveč tudi čudovit prijatelj, ljubeč mož in oče. Neizmerno nam boš manjkal!" Jota je bil rojen za vrhunski nogomet. Njegova energija in nepopustljivost sta mu prinesli vzdevek 'prava pošast v visokem pritisku', ki mu ga je nadel Kloppov pomočnik Pepijn Lijnders. Portugalec je svoj prvenec dosegel ob zmagi proti Arsenalu (3:1), nato pa je redno kaznoval topničarje. Znal je zadeti v najpomembnejših trenutkih. Dvakrat je zabil Arsenalu v polfinalu ligaškega pokala 2022, potem ko je pred tem zadel odločilno enajstmetrovko proti Leicesterju. Njegov zadnji gol za Liverpool je bil zadetek za zmago na mestnem derbiju proti Evertonu, ki je klub še bolj približala naslovu.

Ta gol je povzel njegovo bistvo: mojstrsko preigravanje in prefinjen udarec mimo Pickforda v bližnji kot. V petih sezonah pri Liverpoolu je osvojil vse domače lovorike - FA pokal, ligaški pokal in Premier ligo. V 182 nastopih je zabil 65 golov, čeprav so ga pogosto pestile poškodbe. A ko je bil na igrišču, je bil vedno nevaren. In Liverpool je bil z njim boljši. Reči, da je bil ljubljen pri navijačih Liverpoola, je premalo. "Medtem ko nekateri igralci nogomet jemljejo kot službo, je Jota igral z dušo. Razumel je Liverpool kot mesto - glasno, surovo in predano nogometu. Igral je s strastjo, predanostjo in veseljem," so zapisali pri časniku The Athletic. Navijači so mu posvetili pesem 'Oh his name is Diogo' (Oh njegovo ime je Diogo), na melodijo Bad Moon Rising skupine Creedence Clearwater Revival. Postala je hit na Anfieldu in tudi gostujočih stadionih.

