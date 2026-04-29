'To je bila najboljša reklama za nogomet. Česa takega še nisem videl'

To je bila nogometna poezija, rapsodija, krasotica - če želite - nepozabnega torkovega večera v Parizu! Tisti, ki ste morda zaradi katerega koli razloga zamudili prvo polfinalno tekmo najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu med branilcem naslova Paris Saint Germainom in nemškim velikanom Bayernom iz Münchna, vam je lahko še kako žal. Da na tako pomembni tekmi, ki odloča o čim boljšem izhodišču pred povratnim obračunom in posledično o potniku v veliki finale Lige prvakov vidimo kar devet zadetkov, je že sam po sebi spektakularen podatek. Doseženi goli so bili plod fantastične predstave nogometašev na obeh straneh. Parižani so imeli pri vodstvu s 5:2 vse v svojih rokah, finale praktično na dosegu roke, toda Bayern ne bi bil Bayern - vrhunski, kot je v letošnji sezoni -, če mu ne bi uspel skorajda popoln rezultatski priključek.

"Tudi Bayernovim nogometašem je treba čestitati za izjemno predstavo. To je bila najboljša mogoča reklama za naš šport," je po tekmi dejal Enrique.

Če k temu dodamo oteževalno okoliščino, da so se Manuel Neuer, Harry Kane in druščina z aktualnim evropskim klubskim prvakom morali spopasti brez svojega glavnega trenerja na klopi (Vincent Kompany je moral zaradi treh rumenih kartonov tekmo spremljati na tribuni, op. a.), je končni izid 5:4 v korist PSG-ja pravzaprav odličen rezultat za Bavarce. "To je bila brez dvoma najboljša tekma, v kateri sem sodeloval kot trener. To je bila najboljša reklama za naš šport," je po tekmi vseh tekem, mnogi pravijo kar najboljši v zgodovini klubskega nogometa, dejal vidno navdušeni strateg Parižanov Luis Enrique.

"Pustimo zdaj napake ob strani. Logično je, da so bile prisotne, ampak zdaj bi najprej želel izraziti globoko spoštovanje do vseh nogometašev, ki so sodelovali na tej tekmi. Veste, jaz sem tako utrujen že od samega spremljanja in vodenja tekme, pa nisem prehodil niti kilometra. Kako se morajo počutiti šele nogometaši, ki so v neverjetno viskem ritmu odigrali 95 minut vrhunske tekme. To je bila fantastična tekma," je Enrique žarel od zadovoljstva. "Zaslužili smo si zmagati, a tudi če bi bil izid drugačen, ne bi bilo nezasluženo. Vedeli smo, s kako kakovostnim tekmecem imamo opravka. Bayern je vedno Bayern, kar je ne nazadnje dokazal tudi na tej tekmi. Marsikdo bi se po zaostanku s 5:2 vdal v usodo, Bayern pa je igral naprej tako kot to počne že vso sezono," se je tekmecu poklonil Enrique in dodal, da bo za napredovanje v veliki finale potrebno doseči vsaj tri zadetke na povratnem obračunu v Münchnu.

"Bayern je na svojem igrišču še boljši, kar pomeni, da bomo morali tudi mi ponuditi še več od tega, kar smo pokazali na prvi tekmi v Parizu. Ne dvomim, da nas čaka podobno spektakularen obračun čez teden dni. Ti dve moštvi tudi ne znata igrati drugače," je prepričan Luis Enrique.