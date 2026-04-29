Nogomet

'To je bila najboljša reklama za nogomet. Česa takega še nisem videl'

Pariz, 29. 04. 2026 09.14 pred 53 minutami 3 min branja 5

Avtor:
A.V.
Luis Enrique

V obeh taborih, Paris Saint Germaina in münchenskega Bayerna, so prepričani, da še niso sodelovali v tekmi, ki bi postregla s tolikšnim številom zadetkov (5:4) in predvsem lepoto v igri, ki je navdušila nogometni svet. Trener Parižanov Luis Enrique med drugim pravi, da bodo njegovi varovanci na povratni tekmi v bavarski prestolnici čez teden dni potrebovali zmago, če se bodo želeli še drugič zapored uvrstiti v veliki finale elitne Lige prvakov.

  • Luis Diaz po odlični akciji zadel za 5:4
  • Upamecano z glavo znižal zaostanek (5:3)
  • Ousmane Dembele zadel za že 5:2
  • Khvicha Kvaratskhelia povišal na 4:2
  • Kane iz 11 metrov za vodstvo Bavarcev (0:1)
  • Ousmane Dembele z bele pike za 3:2
  • Michael Olise zabil za 2:2
  • Joao Neves za preobrat na 2:1
  • Khvicha Kvaratskhelia izenačil na 1:1
To je bila nogometna poezija, rapsodija, krasotica - če želite - nepozabnega torkovega večera v Parizu! Tisti, ki ste morda zaradi katerega koli razloga zamudili prvo polfinalno tekmo najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu med branilcem naslova Paris Saint Germainom in nemškim velikanom Bayernom iz Münchna, vam je lahko še kako žal.

Da na tako pomembni tekmi, ki odloča o čim boljšem izhodišču pred povratnim obračunom in posledično o potniku v veliki finale Lige prvakov vidimo kar devet zadetkov, je že sam po sebi spektakularen podatek. Doseženi goli so bili plod fantastične predstave nogometašev na obeh straneh. Parižani so imeli pri vodstvu s 5:2 vse v svojih rokah, finale praktično na dosegu roke, toda Bayern ne bi bil Bayern - vrhunski, kot je v letošnji sezoni -, če mu ne bi uspel skorajda popoln rezultatski priključek.

Luis Enrique, strateg Paris Saint Germaina, ni skrival navdušenja nad predstavo obeh moštev. "Tudi Bayernovim nogometašem je treba čestitati za izjemno predstavo. To je bila najboljša mogoča reklama za naš šport," je po tekmi dejal Enrique.
FOTO: AP

Če k temu dodamo oteževalno okoliščino, da so se Manuel Neuer, Harry Kane in druščina z aktualnim evropskim klubskim prvakom morali spopasti brez svojega glavnega trenerja na klopi (Vincent Kompany je moral zaradi treh rumenih kartonov tekmo spremljati na tribuni, op. a.), je končni izid 5:4 v korist PSG-ja pravzaprav odličen rezultat za Bavarce.

"To je bila brez dvoma najboljša tekma, v kateri sem sodeloval kot trener. To je bila najboljša reklama za naš šport," je po tekmi vseh tekem, mnogi pravijo kar najboljši v zgodovini klubskega nogometa, dejal vidno navdušeni strateg Parižanov Luis Enrique.

Branilci naslova v Ligi prvakov, nogometaši PSG-ja, so vnovič potrdili, da so v najpomembnejšem trenutku v vrhunski formi.
FOTO: AP

"Pustimo zdaj napake ob strani. Logično je, da so bile prisotne, ampak zdaj bi najprej želel izraziti globoko spoštovanje do vseh nogometašev, ki so sodelovali na tej tekmi. Veste, jaz sem tako utrujen že od samega spremljanja in vodenja tekme, pa nisem prehodil niti kilometra. Kako se morajo počutiti šele nogometaši, ki so v neverjetno viskem ritmu odigrali 95 minut vrhunske tekme. To je bila fantastična tekma," je Enrique žarel od zadovoljstva.

"Zaslužili smo si zmagati, a tudi če bi bil izid drugačen, ne bi bilo nezasluženo. Vedeli smo, s kako kakovostnim tekmecem imamo opravka. Bayern je vedno Bayern, kar je ne nazadnje dokazal tudi na tej tekmi. Marsikdo bi se po zaostanku s 5:2 vdal v usodo, Bayern pa je igral naprej tako kot to počne že vso sezono," se je tekmecu poklonil Enrique in dodal, da bo za napredovanje v veliki finale potrebno doseči vsaj tri zadetke na povratnem obračunu v Münchnu.

"To je bila najboljša tekma, v kateri sem sodeloval kot trener," je med drugim dejal trener PSG-ja Luis Enrique.
FOTO: AP

"Bayern je na svojem igrišču še boljši, kar pomeni, da bomo morali tudi mi ponuditi še več od tega, kar smo pokazali na prvi tekmi v Parizu. Ne dvomim, da nas čaka podobno spektakularen obračun čez teden dni. Ti dve moštvi tudi ne znata igrati drugače," je prepričan Luis Enrique.

nogomet liga prvakov polfinale psg bayern munchen luis enrique

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

royayers
29. 04. 2026 10.38
včeraj poslastica, danes ko igrajo Atleti pa antinogomet
Odgovori
0 0
JanezNovak13
29. 04. 2026 10.06
"'To je bila najboljša reklama za nogomet. Kaj takega še nisem videl'" Česa takega. Rodilnik.
Odgovori
+1
2 1
St. Gallen
29. 04. 2026 10.08
Saj vidis kdo pise :-)
Odgovori
-1
0 1
patriot11
29. 04. 2026 10.23
Kdo?
Odgovori
-1
0 1
Gigson
29. 04. 2026 09.57
Res,prava poezija.
Odgovori
+0
1 1
