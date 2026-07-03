'To je gnusno, vse sodniške odločitve so nam šle v škodo'

Podobno (močno) razočarani kot sredi noči na petek, 3. julija 2026, so bili hrvaški nogometaši pred 18 leti na za njih nepozabno bolečem evropskem prvenstvu, ko so bili "le" nekaj sekund oddaljeni od uvrstitve v polfinale, a jim je veselje v 122. minuti podaljška (najprej) preprečil izenačujoči zadetek turškega reprezentanta Semiha Sentürka , nato pa še nesrečna serija enajstmetrovk, v kateri so bili Turki boljši s končnih 4:2.

Tokrat, torej 18 let pozneje, je bila hrvaška izbrana vrsta predvsem v drugem polčasu šestnajstine finala svetovnega prvenstva najmanj enakovredna tekmica Portugalski, ki je z zadetkoma Cristiana Ronalda iz enajstmetrovke in Goncala Ramosa v izdihljajih tekme - predhodno je za Hrvate v polno meril Ivan Perišić - prišla do zmage in uvrstitve v osmino finala. V taboru naših južnih sosedov je bilo vzdušje temu primerno; klavrno z veliko solz in glavnim vprašanjem, ali bo 'maestro' Luka Modrić še naprej nosil dres kockastih. Še posebej pa so se v taboru nekdanjih svetovnih podprvakov dotaknili spornih sodniških odločitev, ki so (neposredno) vplivale na epilog dvoboja v Torontu.

"Težko je povedati karkoli pametnega. Na tekmo lahko pogledamo z dveh zornih kotov; v prvem polčasu smo bili preveč zadržani in nismo bili na pričakovani ravni. V nadaljevanju pa smo zaigrali fenomenalno in po mojem mnenju odigrali enega (naj)boljših polčasov v zgodovini hrvaške reprezentance. Zapravili smo preveč priložnosti, nato pa so se zgodile določene stvari, ki so neverjetne. Ne želim reči nič takšnega, kar bi kasneje morda obžaloval, a preprosto je težko iti preko zadev, ki ne bi smele vplivati na končni rezultat tekme," je bil jasen kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić in nadaljeval.

"Nedvomno smo si zaslužili več od tesnega poraza. Ta enajstmetrovka (uspešno jo je za Portugalce izvedel Ronaldo in s tem izenačil izid na 1:1, op. a.) ... Če bi se kaj podobnega zgodilo na drugi strani, sem prepričan, da se VAR-soba ne bi oglasila. Že pred leti, ob uvedbi video pomočnika, sem dejal, da mi ta stvar nikakor ni všeč. Po mojem skromnem mnenju je bolj škodljiv kot koristen, saj ga ne izkoriščajo na pravilen način. Preveč selektiven je, odvisno od ugleda kluba ali reprezentance," je Modrić šel še korak dlje in dodal.