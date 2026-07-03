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Nogomet

'To je gnusno, vse sodniške odločitve so nam šle v škodo'

Toronto, 03. 07. 2026 10.02 pred 24 minutami 3 min branja 30

Avtor:
A.V.
Portugalska - Hrvaška

Hrvaška nogometna izbrana vrsta objokuje veliko zapravljeno priložnost za nov vrhunski rezultat na velikem tekmovanju. Naši južni sosedje so v obračunu šestnajstine finala na svetovnem prvenstvu v Torontu tesno izgubili proti Portugalski (1:2) in po tekmi imeli (upravičeno) veliko za pripomniti zoper številne sporne sodniške odločitve, ki so na koncu tehtnico (močno) nagnile na stran evropskih prvakov iz leta 2016.

Podobno (močno) razočarani kot sredi noči na petek, 3. julija 2026, so bili hrvaški nogometaši pred 18 leti na za njih nepozabno bolečem evropskem prvenstvu, ko so bili "le" nekaj sekund oddaljeni od uvrstitve v polfinale, a jim je veselje v 122. minuti podaljška (najprej) preprečil izenačujoči zadetek turškega reprezentanta Semiha Sentürka, nato pa še nesrečna serija enajstmetrovk, v kateri so bili Turki boljši s končnih 4:2.

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'To je gnusno, vse sodniške odločitve so nam šle v škodo'
Ali se strinjate, da je bila hrvaška reprezentanca oškodovana na tekmi s Portugalsko?
'To je gnusno, vse sodniške odločitve so nam šle v škodo'

Tokrat, torej 18 let pozneje, je bila hrvaška izbrana vrsta predvsem v drugem polčasu šestnajstine finala svetovnega prvenstva najmanj enakovredna tekmica Portugalski, ki je z zadetkoma Cristiana Ronalda iz enajstmetrovke in Goncala Ramosa v izdihljajih tekme - predhodno je za Hrvate v polno meril Ivan Perišić - prišla do zmage in uvrstitve v osmino finala. V taboru naših južnih sosedov je bilo vzdušje temu primerno; klavrno z veliko solz in glavnim vprašanjem, ali bo 'maestro' Luka Modrić še naprej nosil dres kockastih. Še posebej pa so se v taboru nekdanjih svetovnih podprvakov dotaknili spornih sodniških odločitev, ki so (neposredno) vplivale na epilog dvoboja v Torontu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Težko je povedati karkoli pametnega. Na tekmo lahko pogledamo z dveh zornih kotov; v prvem polčasu smo bili preveč zadržani in nismo bili na pričakovani ravni. V nadaljevanju pa smo zaigrali fenomenalno in po mojem mnenju odigrali enega (naj)boljših polčasov v zgodovini hrvaške reprezentance. Zapravili smo preveč priložnosti, nato pa so se zgodile določene stvari, ki so neverjetne. Ne želim reči nič takšnega, kar bi kasneje morda obžaloval, a preprosto je težko iti preko zadev, ki ne bi smele vplivati na končni rezultat tekme," je bil jasen kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić in nadaljeval.

"Nedvomno smo si zaslužili več od tesnega poraza. Ta enajstmetrovka (uspešno jo je za Portugalce izvedel Ronaldo in s tem izenačil izid na 1:1, op. a.)  ... Če bi se kaj podobnega zgodilo na drugi strani, sem prepričan, da se VAR-soba ne bi oglasila. Že pred leti, ob uvedbi video pomočnika, sem dejal, da mi ta stvar nikakor ni všeč. Po mojem skromnem mnenju je bolj škodljiv kot koristen, saj ga ne izkoriščajo na pravilen način. Preveč selektiven je, odvisno od ugleda kluba ali reprezentance," je Modrić šel še korak dlje in dodal.   

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"VAR bi moral poseči v igro le v primeru, da gre za tako očitno napako, ki je sodnik preprosto ne bi smel spregledati. To je gnusno, vse sodniške odločitve so nam šle v škodo. In ni se zgodilo prvič. A kaj hočemo, je, kar je. Da o razveljavljenem zadetku Joška Gvardiola sploh ne izgubljam besed. Sodniki trdijo, da se je žoga na poti do Gvardiola dotaknila Matanovića. Toda to je daleč od resnice, kar je nenazadnje potrdil tudi počasni posnetek. In potem bodi pameten. Preveč se odrekamo vsega, da bi nam koncu presodile sodniške napake. A dobro, ne bomo iskali izgovorov, kajti za nami je novo kakovostno tekmovanje," je zaključil član Milana.

nogomet sp 2026 hrvaška portugalska luka modrić zlatko dalić

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
03. 07. 2026 10.45
Kar se tiče Modriča in njegove kariere respekt, s to izjavo pa se smeši.
Odgovori
+0
1 1
zaza regović
03. 07. 2026 10.47
Kdaj je šel na roke hrvatom?
Odgovori
0 0
Loptass
03. 07. 2026 10.45
To ni nič proti temu, kaj vse mu (njegovi ekipi) je bilo sojeno v korist, ko je igral za bele.
Odgovori
+1
1 0
Voly
03. 07. 2026 10.43
Po tekmi je že zgledalo, da se niti ne bodo kaj "bunili". No, potem so le tisti stari Hrvati, ki jih poznamo. Vse so jim drugi krivi, godi se jim krivica. V zadnjih letih so potrošili toliko sreče, da se je enkrat moralo obrniti. Je kar pošteno!
Odgovori
+2
4 2
zaza regović
03. 07. 2026 10.41
Lepa igra ponosen, Hvatom 3 gole razveljavil. Bravo. Ponosni, 4 gole nabijat portugalcem ni se za sramovati. So pa lepo iz Vara zelo pošteni. Sploh ko so hrvatu za dotikanje penal, ko se je pa portugalec veselo podiral pa za Hr penala ni bilo. Tudi ko so Arnautovića porinili španci tako nagnusno da bi vsak z mano normale dosodil penal...pa je bil VAR tiho zato da slučajno ne bi Austrijci imeli šanse proti Španiji
Odgovori
-3
1 4
Potouceni kramoh
03. 07. 2026 10.39
Nobeden ne more narediti tolko škode Hrvatom kolikor lahko Hrvati naredijo drugim.
Odgovori
+7
9 2
zaza regović
03. 07. 2026 10.44
Ti si verjetno še veliko slabši osebek
Odgovori
+0
1 1
ALEX0000
03. 07. 2026 10.39
očitni ofsajd, me čudi, da sodnik ni takoj dvignil zastavice
Odgovori
-1
1 2
kryptix
03. 07. 2026 10.43
Ker sodnik pozna pravila, ti pa ne.
Odgovori
+0
1 1
Celjan78
03. 07. 2026 10.38
jok pa na drevo
Odgovori
+6
6 0
luckyss.1
03. 07. 2026 10.36
Hrvati so bili najbolj oškodovani proti Francozom v finalu.
Odgovori
-5
1 6
zibertmi
03. 07. 2026 10.35
pravila so pravila.žal včasih tudi nerazumna in ohlapna,se pa do letos var ni vključeval v nič drugegakot v prekršek v kazenskem prostoru ali grobem prekršku na igrišču,sedaj se tudi ali je kot ali golavt itd
Odgovori
-1
0 1
Tho mp son
03. 07. 2026 10.35
Ne glede na to , kje kdaj pri čemu , človek preprosto ne more iz selektivne kože . Ime , ugled in še kaj , so tisti dejavniki , ki tako ali drugače vedno prevesijo tehtnico .
Odgovori
-1
0 1
mptour
03. 07. 2026 10.34
Zakaj kažejo dotik glave, če se šteje trenutek oddaje žoge?
Odgovori
+0
1 1
mackon08
03. 07. 2026 10.36
V trenutku oddaje je bil čisti nedovoljeni položaj.
Odgovori
+0
2 2
kryptix
03. 07. 2026 10.41
Brez dotika glave nebi bil prepovedan položaj...je treba dodati je pa to pravilo meni malo čudno, da če gre žoga do igralca B in pride pred igralca C ni prepovedan.
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-2
0 2
Potouceni kramoh
03. 07. 2026 10.34
Sočustvujem s sosedi in mi gre kar na jok.Ampak zdaj je pa čas da se pripravite za svoj dom ker slavje v ZG bo veličastno..
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-2
3 5
mptour
03. 07. 2026 10.33
Bogi reveži. Vedno drugi krivi.
Odgovori
+5
7 2
pingvinislo5
03. 07. 2026 10.32
ma dotik ni nič vplival na igro in bi komot pustil veljaven gol. hkrati pa je zadela žoga v glavo portugalca in podaja od nasprot nika ni ofsajd. In ta dotik portugalca je dejansko nekoliko spremenil smer leta žoge, da ni ta krivulja senzorja narobe kalibrirana glede na realni potek igre...?
Odgovori
-2
1 3
dededetox
03. 07. 2026 10.31
Tako to gre poštovani susjedi! Zaradi minorne napake greste domov. Brez dvoma bi ta dotik bil lahko spregledan. Ali vas to morda spominja na Piranski zaliv????Zaradi prisluhov, ki so bili nepomembni in na sodbo niso vplivali, ste enoglasno ovrgli arbitražno razsodbo. S tem ste poleg enormnih stroškov dosegli tudi to, da še danes ni določena meja. Karma je včasih zelooooo nadležna!
Odgovori
+9
10 1
The GOAT
03. 07. 2026 10.29
Razveljavitev gola za 2:2 kraja prvenstva
Odgovori
-6
2 8
REAList7
03. 07. 2026 10.31
Argumentiraj zakaj tako misliš? V članku imaš vse pojasnjeno zakaj je prišlo do razveljavitve gola. Farselonarji ste vsi isti ej :D
Odgovori
+1
3 2
mptour
03. 07. 2026 10.32
Motiš se. Jas sem barcelonar, pa se tokrat strinjam s tabo. Glede ofsajda seveda.
Odgovori
-1
1 2
trollolll
03. 07. 2026 10.29
sori, ampak razveljavljeni goli so bili vsi zaradi nedvomnega offsida
Odgovori
+3
5 2
minimalizem
03. 07. 2026 10.28
zelo veliko sodniskih napak je na tem prvenstvu.
Odgovori
+0
3 3
Diabloss
03. 07. 2026 10.25
to sem cakal
Odgovori
+2
3 1
DEBELA OLIVA
03. 07. 2026 10.25
Vsi so krivi samo oni ki so popolnoma nesposobni ne ... JOKICE
Odgovori
+8
10 2
Verus
03. 07. 2026 10.29
Ljudje se trudijo za svoje uspehe. Prav je, da so deležni pravične sodbe. Slovenci sicer eden drugemu radi delate/mo krivico. Najbolj sovražimo tiste, ki so boljši od nas. V športu, v poslu, v vsemu ... To je naše preklestvo.
Odgovori
+0
2 2
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