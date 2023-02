'To je najbolj len nogometaš, s katerim sem kdajkoli igral v svoji karieri'

Odkar je leta 2019 Eden Hazard zapustil vrste londonskega Chelseaja in se preselil na kultni Santiago Bernabeu, se je začela prava kalvarija za tega 32-letnega nekdanjega belgijskega reprezentanta. "Že v Chelseaju je zelo nihal s svojimi kilogrami. Lahko bi dejal, da je imel precej čudne prehranske navade. Že takoj se je videlo, da ima dober apetit, denimo, večer pred tekmo bi Eden po večerji znal ostati sam pri mizi še kakšne pol ure in jesti rižev puding, ki ga je naravnost oboževal. Ni se preveč obremenjeval s tem, kaj je najbolj primerno uživati pred, na dan in po tekmi. Živel je v svojem svetu, najbolj zanimivo pri tem pa je, da so ga tudi trenerji pustili pri miru," je v pogovoru za podcast Dubai Eye uvodoma dejal nekdanji nigerijski reprezentant Mikel, ki si je garderobo Chelseaja s starejšim od bratov Hazard delil med leti 2012 in 2017.

"A ko je prišla tekma nam je Eden dejal, da bomo že videli, kako se igra pravi nogomet. In res je bilo tako, njegove predstave v Londonu so nihale od izjemnih do podpovprečnih. Če bi se precej bolj analitično posvetil reševanju svojih težav, bi v karieri lahko dosegel precej več. Glede na njegove nogometne veščine in nadarjenost, bi preprosto moral doseči več. V njegovem primeru gre zagotovo za najbolj lenega nogometaša, s katerim sem kdajkoli igral," je poudaril John Obi Mikel, ki je s Hazardom osvojil dva naslova angleškega državnega prvaka, dve Evropski ligi ter po lovoriko v domačem ligaškem pokalu in FA-pokalu.

Upokojeni 35-letni nigerijski nogometaš pravi, da gre Hazardu trenutno precej bolje kot pred leti. Vsaj kar se telesne pripravljenosti tiče. "Čeprav je izgubil kar nekaj kilogramov, vseeno plačuje visok davek zaradi nestanovitne preteklosti. Želim mu, da bi se glede na bogate izkušnje in nenazadnje nesporno nogometno kakovost vrnil v vrh evropskega in posledično svetovnega nogometa. Veste, pri 32 letih se je teško znebiti določenih slabih navad, toda če bo imel dovolj motiva in volje, ne vidim razloga, zakaj ne bi znova blestel," je v pozitivnem tonu zaključil Mikel.