Tudi novi papež velik ljubitelj nogometa

O Robertu Francisu Prevostu je za italijansko agencijo ANSA spregovoril njegov prijatelj, svetnik Giuseppe Pagano . "Z njim lahko hitro vzpostaviš prijateljski odnos. Skupaj sva potovala in se dobro zabavala. Robert rad vozi avto, vozil bi ure in ure, ker mu je to zabavno."

Papeža Leona XIV., ki po videzu močno spominja na Rominega trenerja Claudia Ranierija, veseli tudi tenis. "Imam se za amaterskega teniškega igralca. Odkar sem zapustil Peru, sem imel več priložnosti igrati, zato se veselim vrnitve na igrišče. Čeprav mi ta nova zadolžitev še ni omogočila veliko prostega časa za to. Uživam tudi v branju, dolgih sprehodih in potovanjih – rad raziskujem nove in drugačne kraje. Uživam v sproščanju s prijatelji in srečevanju različnih ljudi," je povedal novoizvoljeni papež.