Riera: Pred nami je najpomembnejši teden, Celje mora igrati v Evropi

Pred nogometaši Celja je najpomembnejši teden sezone, kar je pred domačo tekmo playoffa kvalifikacij za Konferenčno ligo poudaril tudi trener Albert Riera. Celjane v četrtek ob 20. uri čaka dvoboj z Banikom iz Ostrave, ki po besedah španskega strokovnjaka igra direkten nogomet.

Celjani so na letošnjem evropskem popotovanju odigrali že šest tekem - izločili so Sabah in Lugano ter izpadli iz boja za Ligo Evropa proti AEK-u iz Larnake. Na poti do raja, ponovnega igranja v ligaškem delu Konferenčne lige, nogometaše iz mesta ob Savinji čakata še dve preizkušnji proti češkemu Baniku.

Zadnji trening Celjanov pred tekmo sezone. FOTO: NK Celje icon-expand

Riera dviguje utrip pred tednom sezone: Lev je vedno lačen

"Smo v dobrem momentu, ampak je težko. Igrati moraš osem tekem, da prideš v skupinski del. Šest smo jih opravili, čakata nas še dve izredno zahtevni. To sta najpomembnejši tekmi sezone, morali se bomo še posebej potruditi. Pred nami je teden sezone. Ta klub mora igrati v Evropi. To sem dal vedeti igralcem. Želim, da čutijo ta pozitiven pritisk. Lani smo igrali v četrtfinalu, naši cilji so visoki. Lev je vedno lačen," je povedal celjski trener Albert Riera.

Direktni Banik kot nov izziv Celjanov

Pred koncem tekme tretjega kroga med Banikom in dunajsko Austrio je Španec dejal, da si za odtenek bolj želi igrati s Čehi, saj so bolj fizična ekipa kot Avstrijci, a manj kombinatorna. "So direktna ekipa. Manj kombinirajo v primerjavi z Luganom in AEK-om. So drugačna ekipa. Ne rad govorim, kdo je boljši ali slabši. So pa bolj direktni in na to moramo biti pripravljeni."

Albert Riera FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Riera je povedal, da so z ekipo dobro analizirali nasprotnika. "Vedno začnem pri obrambi, kjer moramo biti močni in ne smemo nasprotniku dopustiti, da nas rani. Odigrati moramo pametno, ampak hkrati ne odstopamo od svojih vrednot in našega stila. O tem ni nikoli dvoma. A vemo, da dvoboj skupaj traja 180 minut. Ne vem, kakšen bo razplet, vem pa, kako bomo igrali. Lahko imaš 25 strelov več kot nasprotnik, a izgubiš. Prav to dela to igro tako čudovito."

Čehi so vohunili v Kidričevem – Riera: Niso videli ničesar

Analizo pa so opravili tudi Čehi, ki so imeli prost vikend, saj je bila ligaška tekma s Pardubicami prestavljena v luči lažje in boljše priprave na evropski preizkus.

"To sem izvedel, ko smo igrali proti Aluminiju. Na parkirišču v Kidričevem sem videl dva avtomobila Banika. Nič niso videli. Njihovemu trenerju lahko izdam, da ničesar niso videli, saj nikoli ne igramo dveh tekem enako. Lahko pozabijo na analizo proti Aluminiju," pa se je nad tem poživžgal karizmatični Majorčan.

Finančna razlika, a Celje favorit

Celjani so na domači tekmi v vlogi favorita, kljub temu, da je češka ekipa na Transfermarktu precej vrednejša od celjske (Celje - 8,9 milijona evrov, Banik - 22,9 milijona evrov). Češki klub naj bi sicer zapustil Slovak Tomaš Rigo, ki je ocenjen na štiri milijone evrov in se bo preselil v vrste angleškega Stoke Cityja.

Slovenska identiteta kot temelj celjskega projekta

Riera je navdušen nad celotno ekipo, ki jo ima na voljo. Kljub temu, da so knežje mesto med poletjem zapustili nekateri prvokategorniki, kot so Svit Sešlar, Tamar Svetlin in Aljoša Matko, se zdi, da grofje igrajo celo boljši nogomet kot v pretekli sezoni. "Ko imaš Lamborghinija, si ne želiš več voziti s Fiatom. Želimo biti Lamborghini, ki dirja. Zadovoljen sem z igralci. Pristop je odličen. Vedo, da je pri nas težko igrati, konkurenca je velika. Delajo me srečnega. Ko govorim o svoji ekipi lahko čutite, kako me osrečuje," je z žarom v očeh dejal Riera.

Celje FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ob tem je dodal: "Nekaj igralcev je odšlo, ker so si zaslužili višji nivo. Pripeljali smo nove igralce iz slovenske lige, saj smo slovenski klub in njim moramo najprej ponuditi priložnost. Realnost je, da lahko imamo v prvi postavi šest, sedem slovenskih nogometašev, prav tako na klopi za rezerve. Na to smo ponosni. Tujec mora biti precej boljši od domačih igralcev."

Matej Poplatnik – novi "ubijalec" pred vrati

Eden izmed takšnih novincev je Matej Poplatnik, ki je šele pred nekaj dnevi iz ljubljanske Šiške, kjer je igral za Bravo, prispel na stadion Z'dežele. Na debiju je navdušil, potem ko je za svoj prvenec na tekmi z Aluminijem potreboval le dva dotika.

Matej Poplatnik FOTO: NK Celje icon-expand

"Pred tremi tedni smo odprli možnost, da bi nas okrepil Poplatnik. Ker je Slovenec in pravi "ubijalec" pred nasprotnikovimi vrati. Ima nos za gol, ima nekaj, česar se ne da naučiti. Odbite žoge so zanj. Ne vem, kako, ampak ima magnet, s katerim privlači žogo. Je kot Luis Suarez v Barceloni, ki je pobral vse odbite žoge. To je talent, tega nima vsak. Je igralec, ki ga nismo imeli. Franko (Kovačević) nanj ni ljubosumen. Je vesel, da ima ob sebi nekoga, ob katerem lahko napreduje. Dopolnjujeta drug drugega, zato ni izvzeto, da ju kdaj vidimo tudi skupaj na zelenici," je prihod 33-letnika pozdravil Riera.

Kovačević pod vprašajem, a pripravljen pomagati s klopi

Poplatnik se bo za mesto v konici napada potegoval skupaj s Frankom Kovačevićem, ki je moral v Kidričevem zaradi lažje poškodbe v 50. minuti zapustiti zelenico. Pričakovati gre, da ga proti Baniku ne bo v začetni postavi, bo pa na svoj nastop čakal na klopi za rezervne nogometaše.

Hrvaški napadalec Franko Kovačević FOTO: Luka Kotnik icon-expand