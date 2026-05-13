'To je največja manipulacija v zgodovini, Olimpija ne bo igrala z Bravom'

Igor Barišić je enajstmetrovko na tekmi Bravo – Radomlje označil za "največjo manipulacijo v zgodovini nogometa".

Iztekajočo se sezono 2025/2026 bodo navijači Olimpije skušali čim prej pozabiti. Bolečemu izpadu iz evropskih kvalifikacij so sledile toplo-hladne predstave v domačem prvenstvu. Posledične menjave trenerjev niso dvignile rezultatske krivulje. Zato je jasno, da bodo morali v zmajevem gnezdu marsikaj spremeniti, verjetno tudi proračun kluba, saj se bo neigranje evropskih kvalifikacij zagotovo poznalo. "Zagotavljam, da bo proračun dovolj velik, da se bo Olimpija borila za naslov prvaka," kljub temu obljublja Igor Barišić. Čeprav smo med iskanjem krivcev za spodletelo sezono pričakovali več samorefleksije, se je direktor Ljubljančanov spotaknil ob zunanje dejavnike. Zmotile so ga nekatere sodniške odločitve, sodu pa je dno izbila sporno dosojena enajstmetrovka, po kateri je Bravo potrdil igranje v Evropi. Barišić jo je označil celo za "največjo manipulacijo v zgodovini nogometa".

Pred sezono ste napovedali najboljšo Olimpijo v zgodovini, na koncu pa ste ostali celo brez Evrope. Kaj je šlo narobe?

Marsikaj je šlo narobe. Veliko je bilo poškodovanih, veliko jih je zapustilo klub, tudi trener. Največja težava je bila, da smo Matevža Vidovška izgubili par dni pred začetkom kvalifikacij za Ligo prvakov. Ne moremo biti zadovoljni. Seveda bi si želeli igrati Ligo prvakov in biti prvi, a nismo.

Koliko krivde je na vaših plečih? Kaj bi lahko naredili boljše?

Nikoli ne bežim od odgovornosti. Kot uprava smo naredili vse, da bi bila ekipa najboljša v Sloveniji. V okrepitve smo vložili več kot milijon evrov. To je najdražja ekipa, odkar smo prišli sem, na koncu pa smo četrti. Odgovorni so tudi trenerji in ostali športni delavci. Veliko stvari je v tej sezoni šlo proti nam, verjamemo, da bo v prihodnji drugače.

Olimpija je v letu 2025 poslovala s skoraj 1,5 milijona evrov dobička. Poslovanje je ena redkih stvari, ki jih navijači zmajev trenutnemu vodstvu ne morejo očitati.

Se bo proračun ekipe spremenil zaradi izostanka evropskega denarja?

Proračun bo takšen, kot ga potrebujemo. Denarja ne bomo metali na vse strani. Ali bo proračun višji ali nižji, trenutno še ne morem reči. Zagotavljam pa, da bo dovolj velik, da se bo Olimpija borila za naslov prvaka.

Lani ste pridelali milijon in pol evrov dobička. Lahko Olimpija posluje pozitivno tudi brez Evrope?

Seveda lahko. Imamo veliko igralcev, za katere vlada zanimanje po Evropi.

Victor Sanchez je večkrat zahteval nov trening center. Govorice o tem so v zadnjem času precej potihnile. Kakšno je stanje glede tega?

Stvari se spreminjajo. Govorili smo o trening centru pri hipodromu. Od tega se nismo umaknili, vendar mi ne odločamo o tem. Seveda bi si želeli nov trening center. Enkrat treniramo v Štepanjskem naselju, drugič v Stožicah. To ni na profesionalni ravni. Pričakovanja so visoka, vsi bi igrali Ligo prvakov, vendar imamo amaterske pogoje.

Kljub slabim rezultatom je trener Federico Bessone podaljšal pogodbo. Govori se, da tudi zato, ker je bil finančno zelo ugoden. To drži? S čim vas je prepričal?

To ne drži. Nismo podaljšali, ker bi bil poceni. Imeli smo trenerje, ki so imeli nižjo plačo od Bessoneja. Zoran Zeljković ni imel višje plače od Bessoneja. S tem smo želeli pokazati, da stojimo za trenerjem. Z Bessonejem smo doslej zadovoljni, čeprav rezultati niso bili okej. To ni Olimpija, ki si jo želimo gledati.

Igor Barišić verjame v Federica Bessoneja, ki je podaljšal pogodbo še za naslednjo sezono.

Do konca sezone sta še dve tekmi, rezultatsko pa je vse že odločeno. Kako jih boste odigrali?

Ne vem, če ste gledali tekmo Bravo - Radomlje. To je zame največji škandal v zgodovini nogometa, česa takega še nisem videl. Moram neposredno napasti sodnike in povedati, da Olimpija tega ne bo sprejela. Z gospodom Deliusom sva imela dolg sestanek. Stanje je, da ne bomo igrali zadnje tekme z Bravom. Bojkotirali bomo to manipulacijo. Nimam težav, da tekmo izgubimo. Ko smo izgubili v Celju, smo v istem trenutku čestitali Valeriju. Bravo proti Radomljam ni slavil, ker je bil boljši, ampak zaradi sodniških odločitev. Govorimo o resnih denarjih in resni manipulaciji. Bili so štirje sodniki, VAR, kamere. To so bili ljudje, ki delajo in živijo nogomet. To so strokovnjaki. Še predsednik sodniške organizacije je rekel, da česa takega še ni videl in ne želi več videti. To se nam je zgodilo že drugič. Proti Bravu nam je bil razveljavljen čisti zadetek. In tega ne bomo več sprejemali. Da Olimpija ne gre v Evropo na takšen način, ni v redu. Temu se smeji celotna Evropa.

Posnetek sporne sodniške odločitve:

Torej Olimpija zadnje tekme proti Bravu sploh ne bo igrala?

Kot stvari trenutno stojijo, ne bomo igrali, ker ne bomo več podpirali takšnega sojenja in manipulacij.

Mislite, da boste s tem kaj spremenili?

Upamo, da se bo tekma (Bravo–Radomlje, op. a.) ponovila in naj zmaga boljši.

Kakšno Olimpijo lahko navijači pričakujejo v prihodnje?

Zagotovo veliko boljšo. Zadnjo tekmo smo igrali s šestimi Slovenci v prvi postavi. Veliko nogometašev se je vrnilo po hudih poškodbah, denimo Marko Ristić. Želim gledati igralce, ki se borijo za dres in grb. Tudi v upravi ne spimo. Zagotavljam, da bo v naslednji sezoni Olimpija z drugačno energijo. Igrali bodo tisti, ki se bodo borili od prve do zadnje minute.