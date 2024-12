Nogometaši Celja so v 6. krogu Konferenčne lige doma premagali valižansko ekipo The New Saints s 3:2 (2:2). Izbrance Alberta Riere v tem tekmovanju po zmagi čakata dodatni tekmi za osmino finala, ki bosta 13. in 20. februarja.

OGLAS

Celjani so potrebovali zmago za preboj v dodatne boje za osmino finala tega tekmovanja. To so tudi dosegli. A ne brez težav. Gosti so dvakrat vodili, Celjani, ki so bili sicer celo tekmo boljši tekmec, a znova bili neprepričljivi v obrambi, pa dvakrat izenačili, v 79. minuti pa prišli do odrešilnega gola. "To je odraz naše celotne sezone. Vedno gremo iz drame v dramo. Tudi ta tekma se je zaključila v tem slogu. Celotno tekmo smo bili boljši od nasprotnikov," je po obračunu dejal vratar Celjanov Matjaž Rozman.

Žreb parov za dodatne kvalifikacije za osmino finala bo v petek ob 13. uri. "Izračunali smo, da smo imeli najtežji žreb od vseh. Če bi nam nekdo pred žrebom rekel, da bomo na zadnji tekmi o vsem odločali sami, bi to po mojem mnenju vsi podpisali. Pokazali smo dober obraz, ampak med pripravami bomo morali napredovati v obrambi," je stanje v Konferenčni ligi opisal napadalec Svit Sešlar. Celje je že v tretji minuti zadelo prek Edmilsona, vendar je bil slednji v nedovoljenem položaju, tudi sicer pa so Celjani prevladovali na terenu, bili so nevarni tudi v 11. minuti, povedli pa so Valižani v 19. minuti, ko je po prostem strelu z desne strani z glavo zadel Daniel Davies. Celjani pa so hitro odgovorili, ogromno napako je naredil Leo Smith, ki je podal proti svojemu vratarju, a točno do Edmilsona, ki je imel ogromno časa, da dobi dvoboj z gostujočim čuvajem mreže. Tega je tudi dobil za 1:1. "To je bil moj prvi gol v Konferenčni ligi. Mislim, da bi se lahko na drugih tekmah, ko sem vstopil v igro, odrezal nekoliko bolje. To je bil zame nepozaben trenutek na tej pomembni tekmi, ki je odločala tudi o uvrstitvi v play-off," je svojo predstavo opisal Brazilec.

Pri gostih je v 27. minuti nevarno meril še Ben Clark, tri minute pozneje pa je po prostem strelu pri Celju zadel Žan Karničnik iz bližine z glavo, vendar je bil pred njim Mark Zabukovnik v prepovedanem položaju. Domači so v 42. minuti zapravili obetavno akcijo, takoj v protinapadu pa so Valižani spet povedli, ko je po dolgi podaji Rory Holden prišel sam pred Matjaža Rozmana in ga premagal. A tudi takrat je Celje hitro odgovorilo, Edmilson je po podaji Svita Sešlarja prišel do žoge za obrambo gostov ter spet matiral Connorja Robertsa. V 78. minuti je Nino Kouter poskusil iz bližine, spet je bil na mestu Roberts, minuto pozneje pa so domači le zadeli, ko je iz bližine zadel David Zec. Pet minut pozneje je streljal še Ivan Brnić, nato pa je dvakrat iz bližine zapravil akciji še Matko, zapletel pa je tudi akcijo, ko je bil vratar gostov na nasprotnikovi polovici, vrata prazna, za strel pa se ni odločil.