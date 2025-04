'To je to. Boj za naslov je dokončno izgubljen'

Nogometaši madridskega Atletica, ki so izpadli tako v Ligi prvakov kot tudi v španskem pokalu, so na zadnji tekmi 32. kroga La lige izgubili z Las Palmasom z 0:1. Atleti so gol za poraz prejeli v sodnikovem podaljšku. Kapetan Madridčanov Koke se je sprijaznil, da poraz na Kanarskih otokih pomeni tudi (uradno) slovo od boja za naslov španskega prvaka. Atletico bo kot kaže sezono končal brez osvojene lovorike.

Atletico si je v zadnjem obdobju s slabimi predstavami precej zmanjšal možnosti za naslov oziroma izgubil stik z Barcelono. Pred tekmo 32. kroga so imeli Jan Oblak in soigralci deset točk zaostanka za Barco (73-63), razlika pa je ostala enaka tudi po gostovanju na Kanarskih otokih.

Atletico je sicer imel terensko premoč, v prvem polčasu tudi izjemno priložnost Antoina Griezmanna, zadel pa ni. Tudi v nadaljevanju so bili več pri žogi gostje, domača obramba pa je bila trdna. Ko je že kazalo, da bo Aletico odnesel samo točko, pa so domači že v sodnikovem dodatku zadeli. Javier Munoz je spretno ugnal neodločno obrambo in matiral Oblaka.

Na potrditev gola so morali sicer počakati iz sobe za Var, odločitev je nato razveselila navijače po novem 17. ekipe v ligi. "Grozna tekma in grozen razplet. Nismo pričakovali tega, mislim, da si poraza tudi zaslužili nismo," je za madriski AS po bolečem porazu na Kanarskih otokih dejal Koke.

"Imeli smo precej več od igre od gostiteljev, tudi boljše priložnosti, toda sreča je pobožala domače. Lahko jim čestitamo, mi pa moramo objokovati zamujene priložnosti. Nismo bili pravi, toda poraza si nismo zaslužili," je prepričan kapetan Atletov, ki se zaveda, da je deset točk zaostanka šest krogov pred koncem španskega prvenstva absolutno preveč v boju za naslov prvaka.

"Prvenstvo smo izgubili pred tem. Ne na Kanarskih otokih. Obdobje slabših rezultatov nas je pokopalo. Imeli smo obilico smole, prepričan sem, da si zaslužimo več od tega," je še dejal razočarani vezist Atletica, ki se obenem zaveda, da bodo rdeče-beli bržkone sezono končali brez osvojene lovorike. "Vedno je to cilj kluba. Če ga ne dosežemo, potem sezona ni uspešna. Odigrali bomo po naših najboljših močeh še teh nekaj tekem in upali, na čim boljšo uvrstitev," je kratek pogovor za AS zaključil Koke.



Izid:

Las Palmas - Atletico Madrid 1:0 (0:0)

Munoz 90.