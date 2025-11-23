'To ni normalno', Florentino Perez ostro nad Barcelono

Predsednik belega baleta Florentino Perez je znova poslal puščico proti taboru Barcelone. Nedavno je v enem izmed svojih govorov komentiral primer "Negreira", v katerem je poudaril sume o korupciji svojih največjih tekmecev in pod vprašaj postavil integriteto ter regularnost uspehov Blaugrane.

Javier Enriquez Romero, sin Negreire

Pred nekaj tedni so na dan prišle nove neskladnosti v primeru "Negreira", v katerem je Barcelona obtožena, da je 17 let plačevala za sodniške usluge. Denar naj bi Katalonci nakazovali podpredsedniku sodniškega odbora na španski nogometni zvezi, Joséju Marii Negreiri, ki je med letoma 2001 in 2018 opravljal to funkcijo. Tudi v luči tega je Florentino Perez znova zbodel tabor Blaugrane. Predsednik madridskega Reala je poudaril absurdnost pojasnila Kataloncev, da naj bi plačevali zgolj za tehnična poročila in analize sodnikov. "Ni normalno, da je Barcelona nakazala več kot osem milijonov evrov na račun podpredsednika, ne glede na razloge. To ni normalno."

Florentino Perez in Joan Laporta

Pod vprašaj je postavil tudi vse uspehe Blaugrane, ki je v časovnem obdobju, ko naj bi plačevala za sodniške usluge, osvojila osem naslovov španskih prvakov: "Ali je zgolj naključje, da so imeli svoje daleč najuspešnejše obdobje, medtem ko so plačevali Negreiri? Večina akterjev, ki so bili vpleteni v afero, je še vedno aktivnih, kar vpliva na regularnost lige tudi danes," je izjavil 78-letni Španec. Obregnil se je tudi ob izjave predsednika španskega prvenstva, Javierja Tebasa, ki je kritiziral odločitev kraljevega kluba, da na svojem Bernabeuu gosti tekmo severnoameriške lige NFL. Obenem je Perez znova odprl debato o zloglasni tekmi med Barcelono in Villarrealom, ki bi se morala odviti v Miamiju, a je bila zaradi hudega javnega pritiska na koncu odpovedana.

Florentino Perez na tekmi lige NFL