'To ni normalno', Florentino Perez ostro nad Barcelono

Pred nekaj tedni so na dan prišle nove neskladnosti v primeru "Negreira", v katerem je Barcelona obtožena, da je 17 let plačevala za sodniške usluge. Denar naj bi Katalonci nakazovali podpredsedniku sodniškega odbora na španski nogometni zvezi, Joséju Marii Negreiri, ki je med letoma 2001 in 2018 opravljal to funkcijo.
Tudi v luči tega je Florentino Perez znova zbodel tabor Blaugrane. Predsednik madridskega Reala je poudaril absurdnost pojasnila Kataloncev, da naj bi plačevali zgolj za tehnična poročila in analize sodnikov. "Ni normalno, da je Barcelona nakazala več kot osem milijonov evrov na račun podpredsednika, ne glede na razloge. To ni normalno."
Pod vprašaj je postavil tudi vse uspehe Blaugrane, ki je v časovnem obdobju, ko naj bi plačevala za sodniške usluge, osvojila osem naslovov španskih prvakov: "Ali je zgolj naključje, da so imeli svoje daleč najuspešnejše obdobje, medtem ko so plačevali Negreiri? Večina akterjev, ki so bili vpleteni v afero, je še vedno aktivnih, kar vpliva na regularnost lige tudi danes," je izjavil 78-letni Španec.
Obregnil se je tudi ob izjave predsednika španskega prvenstva, Javierja Tebasa, ki je kritiziral odločitev kraljevega kluba, da na svojem Bernabeuu gosti tekmo severnoameriške lige NFL. Obenem je Perez znova odprl debato o zloglasni tekmi med Barcelono in Villarrealom, ki bi se morala odviti v Miamiju, a je bila zaradi hudega javnega pritiska na koncu odpovedana.
"Ni normalno, da predsednik LaLige promovira tekmo španskega prvenstva v tujini. Tudi kapetanu Barcelone Frenkieju de Jongu se ni zdelo normalno. Obe ekipi bi dobili dodatno finančno podporo, da bi tekmo odigrali v ZDA, predsednik Tebas pa želi to enačiti s tekmo lige NFL," je Perez očital vodstvu španske prve lige.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.