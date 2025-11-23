Svetli način
Nogomet

'To ni normalno', Florentino Perez ostro nad Barcelono

Madrid, 23. 11. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
12

Predsednik belega baleta Florentino Perez je znova poslal puščico proti taboru Barcelone. Nedavno je v enem izmed svojih govorov komentiral primer "Negreira", v katerem je poudaril sume o korupciji svojih največjih tekmecev in pod vprašaj postavil integriteto ter regularnost uspehov Blaugrane.

Javier Enriquez Romero, sin Negreire
Javier Enriquez Romero, sin Negreire FOTO: AP

Pred nekaj tedni so na dan prišle nove neskladnosti v primeru "Negreira", v katerem je Barcelona obtožena, da je 17 let plačevala za sodniške usluge. Denar naj bi Katalonci nakazovali podpredsedniku sodniškega odbora na španski nogometni zvezi, Joséju Marii Negreiri, ki je med letoma 2001 in 2018 opravljal to funkcijo.

Tudi v luči tega je Florentino Perez znova zbodel tabor Blaugrane. Predsednik madridskega Reala je poudaril absurdnost pojasnila Kataloncev, da naj bi plačevali zgolj za tehnična poročila in analize sodnikov. "Ni normalno, da je Barcelona nakazala več kot osem milijonov evrov na račun podpredsednika, ne glede na razloge. To ni normalno."

Florentino Perez in Joan Laporta
Florentino Perez in Joan Laporta FOTO: AP

Pod vprašaj je postavil tudi vse uspehe Blaugrane, ki je v časovnem obdobju, ko naj bi plačevala za sodniške usluge, osvojila osem naslovov španskih prvakov: "Ali je zgolj naključje, da so imeli svoje daleč najuspešnejše obdobje, medtem ko so plačevali Negreiri? Večina akterjev, ki so bili vpleteni v afero, je še vedno aktivnih, kar vpliva na regularnost lige tudi danes," je izjavil 78-letni Španec.

Obregnil se je tudi ob izjave predsednika španskega prvenstva, Javierja Tebasa, ki je kritiziral odločitev kraljevega kluba, da na svojem Bernabeuu gosti tekmo severnoameriške lige NFL. Obenem je Perez znova odprl debato o zloglasni tekmi med Barcelono in Villarrealom, ki bi se morala odviti v Miamiju, a je bila zaradi hudega javnega pritiska na koncu odpovedana.

Florentino Perez na tekmi lige NFL
Florentino Perez na tekmi lige NFL FOTO: AP

"Ni normalno, da predsednik LaLige promovira tekmo španskega prvenstva v tujini. Tudi kapetanu Barcelone Frenkieju de Jongu se ni zdelo normalno. Obe ekipi bi dobili dodatno finančno podporo, da bi tekmo odigrali v ZDA, predsednik Tebas pa želi to enačiti s tekmo lige NFL," je Perez očital vodstvu španske prve lige.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
23. 11. 2025 16.51
+1
Ata perez edini ki javno upa povedati to kar vecina ve ampak so tiho...klubi kot so bilbao, sevilla, vilareal so vsako sezono debelo oskodovani zaradi tega kar se dogaja v LALIGI NEGREIRA...pocasi in zagotovo pa tudi omenjeni ne bodo tiho ker so se tudi sami pritozili glede sojenja v korist VARCELONE...lepo pocasi, vse gre po planu...laporta, tebas in jaume roure so naslednji trije ki bodo koncali v zaporu...odkar florentino predsednik reala ima vojno z sistemom (mediji, korupcija, varcelona)...in vse omenjene uspesno premaguje...da ne omenjamo UEFE s katero je tudi ze dolgo na bojni nogi...kot imam napisano v profilu...sami proti vsem...komu lepse kot navijacu reala...
ODGOVORI
1 0
HALAcR7
23. 11. 2025 16.51
+1
A ni zanimivo da je glih takrat v tem obdobju igral Največ palćek,,nevem to kar dela barca to samo slep ne vidi,ali slamnati ljudje,,ena velik sramota za šport ,vsi skandali okrog njih okrog messija,od steroidov,Zlatih zog,Copa americe,WC22 a je ta človek umetno narejen sploh kaj posteno naredil,,že punco je ukradel prijatelju,,so to sploh njegovi otroci?
ODGOVORI
1 0
Loptass
23. 11. 2025 16.46
+0
V času ko je Barca imela največje uspehe in je lomila vse pred seboj, so Pepe, Ramos,.....mesarili na igrišču, kjer so jim spregledali vse živo, dobivali penale za smešne divinge Phenalda, sedaj pa so oni žrtve. Ko JJ, ki dela največje svinjarije, potem pa žali sodišča in vse druge institucije.......
ODGOVORI
1 1
cripstoned
23. 11. 2025 16.52
Si predstavljas da bi real placeval sodnike 18let kot VARCELONA?? Kaj vse bi hejtercki pisali...pojma nimas kaj prihaja in taksne laznjivce kot si sam bo najbolj bolelo....hahahahaha
ODGOVORI
0 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
23. 11. 2025 16.40
+0
joka o 8 miljonih...k so jih čez leta namenili raznim podjetjem..dokazat ne morejo nič, ni niti ene sporne odločitve iz unih časov, medtem ko so pri realu vsako tekmo sporne odločitve...sramota...pa tud če bi blo kaj res..kar naj zaprejo bartomeu pa še koga..so samo škodovali z nakupi in dejanji..oškodovali klub za svojo korist...zasluži si zapor tako kot perez!!
ODGOVORI
2 2
Loptass
23. 11. 2025 16.44
+0
Naklada o korupcije Barce, a od nekdaj sodijo v korist Reala. Tekme povedo več kot vse te nebuloze Pereza in njihovih ovčk.
ODGOVORI
2 2
Luigi Taveri II.
23. 11. 2025 16.40
+1
Florentino Perez pravi , da ni normalno , da je Barcelona imela največje uspehe v času , ko so za Real igrali galaktiki .... razen če niso bili galaktiki, kar je precej bolj verjetno
ODGOVORI
3 2
Koruptilona
23. 11. 2025 16.39
-3
Dajte se katalončki zgledovati pa Tati Prerezu mogoče še kaj naučite o upravljanju kluba aja točno predsednik že v osnovi nima denarja za financiranje hahah
ODGOVORI
2 5
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
23. 11. 2025 16.33
+3
želim ti čimprej tole kar dons glasujemo..pa magari sam...skorumpiran klub se oglaša
ODGOVORI
5 2
Kolllerik
23. 11. 2025 16.26
+3
Vodja psihičnev joka.
ODGOVORI
5 2
Luigi Taveri II.
23. 11. 2025 16.23
+9
Seveda ni normalno. Toliko Pereza stane zgolj za eno sezono
ODGOVORI
11 2
