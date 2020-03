To ni uspelo nikomur v zadnjih 45 letih: Courtois brez prejetega gola proti Barci v tej sezoni

Thibautu Courtoisu je uspelo ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno na obeh spopadih z večnimi tekmeci iz Barcelone. Prvi El Clasico na Camp Nouu decembra lani se je končal brez golov, na drugem pa je z zadetkoma v končnici slavil Real (2:0). "Prvič od sezone 1974/75 je Realu uspelo odigrati obe tekmi v sezoni proti Barceloni, ne da bi prejel zadetek. Tiste daljne sezone je bil Barcin kapetan legendarni Nizozemec Johann Cruyff, Real je na prvem derbiju zmagal z 1:0, drugi pa se je končal brez zadetkov," se spominja madridska Marca, ki še poudarja, da je zmaga galaktikov zaslužena in da je narejen morda že odločilni korak v boju za španski naslov. "Realu je le še dvakrat v zgodovini uspelo ohraniti nedotaknjeno mrežo na obeh El Clasicih sezone. To je bilo v prvenstvu 1935/36 in 1957/58. Torej se je Courtois, ki je na Santiagu Bernabeuu opravil odličen posel, vpisal med večne," dodaja madridski AS, ki je opozoril tudi na to, da je Barcelona prvič po sezoni 2006/2007, ko je v Madridu izgubila z 0:2, ostala brez doseženega gola.