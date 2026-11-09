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Nogomet

To ni več šala: Manchester United letos v boj za obstanek?

Manchester, 09. 11. 2026 12.55 pred 55 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Anže Mlakar
Michael Carrick in Bruno Fernandes

Ne šala, ampak realnost. Ne kriza, ampak katastrofa. To je Manchester United. Ne tisti, ki je desetletja dominiral v angleškem nogometu, ampak ta, ki je v zadnjem času postal priljubljen nasprotnik vsakega moštva in hkrati tarča posmeha številnih nogometnih navdušencev ...

Protest navijačev Manchester Uniteda proti lastnikom kluba
Protest navijačev Manchester Uniteda proti lastnikom kluba
FOTO: Profimedia

Premier liga je v zadnjih sezonah dokazala, da je brez dvoma z naskokom najmočnejša liga na svetu. Pred dvema sezonama so Manchester United, Tottenham in West Ham tekmovalno leto končali v spodnji tretjini lestvice, a imeli precej več točk od trojice, ki se je poslovila od elite.

Lani je bila situacija veliko bolj napeta. Od ustanovitve Premier lige leta 1992 je le šest ekip, ki doslej še niso izpadle. To so Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea in Everton. V lanski sezoni ni veliko manjkalo, da bi jih v omenjeni druščini ostalo le še pet.

Tottenham si je obstanek namreč zagotovil v zadnjem krogu, ob dveh predčasno odpisanih ekipah pa je v Championship padel še en velikan, brez katerega so si mnogi težko predstavljali angleško prvenstvo – West Ham.

Tisti, ki malce podrobneje spremljajo angleški nogomet, vedo, da se je zaradi velikega finančnega udarca in neizprosne konkurence po izpadu iz Premier lige težko pobrati. Odličen dokaz tega je prav West Ham, ki je v sezoni 2022/23 osvojil Konferenčno ligo, zdaj pa v Championshipu po 15 odigranih krogih zaseda skromno deveto mesto.

Na London Stadiumu, ki sprejme več kot 68 tisoč gledalcev, se letos igra drugoligaški nogomet
Na London Stadiumu, ki sprejme več kot 68 tisoč gledalcev, se letos igra drugoligaški nogomet
FOTO: Profimedia

Težko si je predstavljati, da bi lahko podobna usoda doletela klub, kot je Manchester United. Ni pa nemogoče. Rdeči vragi so trenutno na 18. mestu. Na mestu, ki prinaša izpad v drugo ligo. V coni izpada jim družbo delata še Sunderland in Crystal Palace, o kakovosti angleškega klubskega nogometa pa veliko pove tudi dejstvo, da so vsi trije novinci med elito trenutno na "varnih" položajih.

Reprezentančni premor je torej za Manchester United prišel ob pravem času. Naslednja tekma jih čaka čez 13 dni, tako da ima vodstvo nekaj časa, da najde zasilni izhod. Bo ta prišel v menjavi trenerja? "To se ne bo zgodilo," je na vprašanje, ali namerava oditi, po zadnji prvenstveni tekmi odgovoril Michael Carrick, ki pa se zaveda, da se njegov stolček že pošteno trese: "Popolnoma jasno mi je, da mora ta klub zmagovati tekme."

Trenerske menjave ne zahtevajo niti navijači. Jasno jim je, da je problem veliko večji. "Zgodovina, dostojanstvo, integriteta – vse ste ukradli," je z velikimi črkami v nedeljo pisalo na enem od transparentov na sloviti zahodni tribuni Old Trafforda, navijači pa so vodstvu kluba poslali še nekaj sporočil, kot sta recimo "ne želimo novega stadiona, ampak nove lastnike" ter "ljubimo United, sovražimo lastnike".

Navijači na tekmi Manchester United - Aston Villa
Navijači na tekmi Manchester United - Aston Villa
FOTO: AP

Teater sanj so ob začetku tekme preplavili rumeni in zeleni baloni – gre za barvi, v katerih se je začela pisati zgodba enega najuspešnejših klubov na svetu.

Navijači so nato pospremili obračun, ki odlično opiše zadnja leta Manchester Uniteda – muke, trpljenje in razočaranja, ampak so preživeli. Rdeči vragi so po štirih minutah zaostajali z 0:2, do polčasa pa uspeli izid poravnati. Začetek drugega polčasa je prinesel nov razpad sistema in Aston Villa je v 53. minuti vodila z 2:4. Izid je bil takšen do konca rednega dela, v sodnikovem dodatku pa so domači še dvakrat zadeli za končnih 4:4.

Nova točka pomeni, da klub iz rdečega dela Manchestra po 10 prvenstvenih tekmah ostaja pri eni sami zmagi, točkovno pa so nazadnje sezono slabše začeli leta 1986. Veliko bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da prihodnost ne izgleda nič svetlejša. Niti bližnja, v kateri jih po koncu reprezentančnega premora čaka gostovanje na angleškem derbiju proti Liverpoolu, niti daljna, saj o menjavi lastnikov za zdaj ni ne duha ne sluha.

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nogomet premier liga manchester united

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KOMENTARJI2

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jamar0000
09. 11. 2026 13.52
Če plačajo za Šeška 80 miljonov in potem po 2. mesecih še vedno ne vedo kakšno poškodbo točno ima in kdaj se bo približno vrnil v pogon, mi vse pove o delu uprave in lastnikov kluba!
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0 0
ptuj.si
09. 11. 2026 13.51
To je tako, ker ne igra Šeško. Trener je kriv.
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